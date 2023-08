Як світ вітає Україну з Днем Незалежності: заяви

Світові лідери

Держсекретар США

Ентоні Блінкен у своєму зверненні наголосив, що США і надалі стоятимуть поруч з Україною і працюватимуть з союзниками та партнерами над тим, щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, відновлення і процвітання.

"Разом з вами ми відзначаємо понад три десятиліття існування незалежної країни, а також сумуємо разом з вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми стоїмо поруч з вами у боротьбі за вашу улюблену країну", - йдеться в заяві Держдепу США.

Голова Європарламенту

Роберта Мецола акцентувала, що свобода, суверенітет, незалежність - це те, чого заслуговує Україна та те, що підтримує Європа.

"У День Незалежності ми підтверджуємо нашу відданість Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Так само, як ми робили останні 18 місяців", - заявила вона.

Президент Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн у своєму вітанні наголосила, що український народ є сильним та незламним.

Ukraine’s strength lies in its people.



In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe.



They are an inspiration to all Europeans.



Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023

"Сила України в її людях. У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців. Вітаємо з президента Володимира Зеленського і народ України з Днем Незалежності", - сказала вона.

Голова Євроради

Шарль Мішель акцентував, що майбутнє України у Європейському союзі.

"Дорогі українські друзі, у День вашої незалежності ЄС разом з вами. Ви є членом нашої європейської сім'ї, і ваше майбутнє з нами. Слава Україні", - написав він.

Канцлер Німеччини

Олаф Шольц зазначив, що Німеччина на боці українців.

"Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи відстоює вся ваша країна у вашій мужній боротьбі з жорстокою агресією Росії. Україно, ми захоплюємося вашою мужністю та вашою силою", - написав він.

Президент Молдови

Мая Санду додала до привітання відеоролик з піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

"Сьогодні, коли Україна святкує свій День Незалежності, ми стоїмо разом з вами як ніколи міцно. Ваша стійкість, рішучість і непохитна відданість свободі надихають нас усіх. Разом, у спільній вірі в демократію та європейське майбутнє, ми рухаємося вперед. Слава Україні!" - заявила Санду.

Президент Латвії

Едгарс Рінкевичс зазначив, що Латвія разом з Україною з першого дня російської агресії.

"Я переконаний, що з допомогою Латвії та інших союзників Україна досягне успіху і справедливість буде відновлена. Відтак Латвія продовжить докладатися до військової допомоги Україні, зусиль з відновлення, економічної і гуманітарної допомоги так довго, як буде потрібно. Любі українські друзі, прийміть наші найкращі побажання до річниці вашої незалежності. Разом до перемоги і слава Україні", - сказав він.

Президент Фінляндії

Саулі Нііністьо запевнив у непохитній підтримці українців з боку Фінляндії.

"Мої найщиріші вітання та найтепліші побажання президенту Володимиру Зеленському та народу України з Днем незалежності. Підтримка України з боку Фінляндії залишається непохитною, оскільки ви мужньо продовжуєте захищати свою свободу", - зазначив він.

Прем’єр-міністр Нідерландів

Марк Рютте заявив, що Нідерланди залишатимуться разом з Україною щодня.

"Сьогодні тут у Нідерландах наші думки про вашу незалежність в той час, як ви сміливо за неї боретесь. Оскільки розуміння того, наскільки важливою є незалежність приходить лише тоді, коли виникає ризик її втратити. І ви знаєте це як ніхто інший. Але дозвольте мені вам нагадати: Нідерланди разом з вами і залишатимуться разом з вами сьогодні і щодня. Доки в Україні знову кожен день не буде Днем Незалежності", - сказав у відеоролику Рютте.

Посли

Посол ЄС в Україні

Матті Маасікас також оприлюднив звернення, зазначивши, що його вітання - це "послання надії".

My message on Ukraine's 32nd Independence Day is a message of hope. Hope of victory in this horrible war, hope of restoration of Ukraine's territorial integrity, hope of justice being done to Russian war criminals. And of hope that Ukraine will become an EU Member State. pic.twitter.com/6ruN58aQHA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 24, 2023

"Моє послання у 32-й День Незалежності України - це послання надії. Надія на перемогу в цій жахливій війні, надія на відновлення територіальної цілісності України, надія на справедливість щодо російських військових злочинців. І надії, що Україна стане членом ЄС", - заявив він.

Посольство Великої Британії в Україні

Британське посольство коротко привітало Україну дописом у Twitter.

"З Днем Незалежності, Україно! З Днем незалежності, незламна!" - йдеться в повідомленні.

Посол США в Україні

Бріджит Брінк у своєму вітанні зазначила, що і американці, і українці знають цінність і ціну свободи.

"Сполучені Штати підтримують вас, коли ви боретеся за своє майбутнє, і наша підтримка не послабиться. З Днем Незалежності, Україно. Слава Україні!" - привітала вона.

(Список буде оновлюватися)

Україна відзначає 32-у річницю Незалежності

Нагадаємо, що День Незалежності, вже вдруге головне свято України проходить в умовах повномасштабної війни з РФ. Через що масові заходи в країні заборонені, а влада на різних рівнях попереджала про загрозу масованих обстрілів.

Зазначимо, що українців зі святом вже привітав президент Володимир Зеленський, зазначивши, що наші народ зробив так, що, коли один говорить "Слава Україні!", увесь світ відповідає: "Героям слава!".

Про ключові етапи боротьби нашої держави за свободу читайте в матеріалі РБК-Україна, який видання підготувало до дня Незалежності.

