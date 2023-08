Как мир поздравляет Украину с Днем Независимости: заявления

Госсекретарь США

Энтони Блинкен в своем обращении подчеркнул, что США и дальше будут стоять рядом с Украиной и будут работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания.

"Вместе с вами мы отмечаем более трех десятилетий существования независимой страны, а также грустим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали свою жизнь, защищая вашу страну. Мы стоим рядом с вами в борьбе за вашу любимую страну", - говорится в заявлении Госдепа США.

Глава Европарламента

Роберта Мецола акцентировала, что свобода, суверенитет, независимость - это то, чего заслуживает Украина и то, что поддерживает Европа.

"В День Независимости мы подтверждаем нашу преданность Украине. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется. Так же, как мы делали последние 18 месяцев", - заявила она.

Президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен в своем приветствии подчеркнула, что украинский народ сильный и несокрушимый.

"Сила Украины в ее людях. В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев. Поздравляем с президентом Владимиром Зеленским и народ Украины с Днем Независимости", - сказала она.

Канцлер Германии

Олаф Шольц отметил, что Германия на стороне украинцев.

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы отстаивает вся ваша страна в вашей мужественной борьбе с жестокой агрессией России. Украина, мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", - написал он.

Президент Молдовы

Мая Санду добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk