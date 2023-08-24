Как мир поздравляет Украину с Днем Независимости: заявления

Наше государство сегодня, 24 августа отмечает 32-ю годовщину Независимости. К поздравлениям уже присоединились ряд мировых лидеров и представителей разных стран, которые заверили, что будут поддерживать украинцев в их борьбе.

Мировые лидеры

Госсекретарь США

Энтони Блинкен в своем обращении подчеркнул, что США и дальше будут стоять рядом с Украиной и будут работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы Украина имела все необходимое для самозащиты, восстановления и процветания.

"Вместе с вами мы отмечаем более трех десятилетий существования независимой страны, а также грустим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, которые отдали свою жизнь, защищая вашу страну. Мы стоим рядом с вами в борьбе за вашу любимую страну", - говорится в заявлении Госдепа США.

Глава Европарламента

Роберта Мецола акцентировала, что свобода, суверенитет, независимость - это то, чего заслуживает Украина и то, что поддерживает Европа.

"В День Независимости мы подтверждаем нашу преданность Украине. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется. Так же, как мы делали последние 18 месяцев", - заявила она.

Президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен в своем приветствии подчеркнула, что украинский народ сильный и несокрушимый.

Ukraine's strength lies in its people.



В их чести, их силах и индустриальном стиле в будущем положении и стабильности в общей Европе.



Они являются inspiration to all Europeans.



Отдых на @ZelenskyyUa и люди из Украины на #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023

"Сила Украины в ее людях. В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев. Поздравляем с президентом Владимиром Зеленским и народ Украины с Днем Независимости", - сказала она.

Канцлер Германии

Олаф Шольц отметил, что Германия на стороне украинцев.

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы отстаивает вся ваша страна в вашей мужественной борьбе с жестокой агрессией России. Украина, мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой", - написал он.

Президент Молдовы

Мая Санду добавила к поздравлению видеоролик с песней "Червона калина" в исполнении детского хора.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

"Сегодня, когда Украина празднует свой День Независимости, мы стоим вместе с вами как никогда крепко. Ваша стойкость, решительность и непреклонная преданность свободе вдохновляют нас всех. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы двигаемся вперед. Слава Украине!" - заявила Санду.

Президент Латвии

Эдгарс Ринкевичс отметил, что Латвия вместе с Украиной с первого дня российской агрессии.

"Я убежден, что с помощью Латвии и других союзников Украина добьется успеха и справедливость будет восстановлена. Латвия продолжит прилагаться к военной помощи Украине, усилиям по восстановлению, экономической и гуманитарной помощи так долго, как потребуется. Дорогие украинские друзья, примите наши лучшие пожелания к годовщине вашей независимости. Вместе с победой и славой Украины", - сказал он.

Президент Финляндии

Саули Ниинистьо заверил в непоколебимой поддержке украинцев со стороны Финляндии.

"Мои искренние поздравления и самые теплые пожелания президенту Владимиру Зеленскому и народу Украины с Днем независимости. Поддержка Украины со стороны Финляндии остается непреклонной, поскольку вы мужественно продолжаете защищать свою свободу", - отметил он.

Премьер-министр Нидерландов

Марк Рютте заявил, что Нидерланды будут оставаться вместе с Украиной каждый день.

"Сегодня здесь в Нидерландах наши мысли о вашей независимости в то время, как вы смело за нее боретесь. Поскольку понимание того, насколько важна независимость приходит только тогда, когда возникает риск ее потерять. И вы знаете это как никто другой. Но позвольте мне вам напомнить: Нидерланды вместе с вами и будут оставаться вместе с вами сегодня и каждый день. Пока в Украине снова каждый день не будет Днем Независимости", - сказал в видеоролике Рютте.

Послы

Посол ЕС в Украине

Матти Маасикас также обнародовал обращение, отметив, что его приветствие - это "послание надежды".

My message on Ukraine's 32nd Independence Day является message of hope. Подробности битвы в этой горячей битве, подробности возвращения республики в территорию поведения, подлинность справедливости привести к российской битве. And of hope that Ukraine будет become в EU Member State. pic.twitter.com/6ruN58aQHA — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 24, 2023

"Мое послание в 32-й День Независимости Украины - это послание надежды. Надежда на победу в этой ужасной войне, надежда на восстановление территориальной целостности Украины, надежда на справедливость в отношении российских военных преступников. И надежды, что Украина станет членом ЕС", - заявил он.

Посольство Великобритании в Украине.

Британское посольство коротко поздравило Украину в Twitter.

"С Днем Независимости, Украина! С Днем Независимости, несокрушимая!" - говорится в сообщении.

Посол США в Украине

Бриджит Бринк в своем поздравлении отметила, что и американцы, и украинцы знают ценность и цену свободы.

"Соединенные Штаты поддерживают вас, когда вы боретесь за свое будущее, и наша поддержка не ослабит. С Днем Независимости, Украина. Слава Украине!" - поздравила она.

(Список будет обновляться)

Украина отмечает 32-ю годовщину Независимости

Напомним, что уже второй раз главный праздник Украины - День Независимости проходит в условиях полномасштабной войны с РФ. Из-за чего массовые мероприятия в стране запрещены, а власти на разных уровнях предупреждали об угрозе массированных обстрелов.

Отметим, что украинцев с праздником уже поздравил президент Владимир Зеленский, отметив, что наш народ сделал так, что когда один говорит "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!".

О ключевых этапах борьбы нашего государства за свободу читайте в материале РБК-Украина, которое издание подготовило ко Дню Независимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.