Як створюються нарукавні знаки та шеврони в ЗСУ: у Міноборони поділилися секретами

Міністерство оборони України оприлюднило подробиці про створення шевронів і нарукавних нашивок для різних родів військ, бригад і окремих підрозділів. Як підкреслили у відомстві, символіка виконує не тільки естетичну функцію, а й зміцнює моральний дух військовослужбовців, відображає бойовий шлях частини та формує єдину військову культуру.

Процедура починається з подання командиром підрозділу клопотання до Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони. Кожна військова частина, орган управління або військовий навчальний заклад має право на власний знак.

Первинна перевірка триває до десяти днів: фахівці оцінюють відповідність вимогам геральдики, виключають дублювання та плагіат, а також перевіряють дотримання єдиного стилю.

Після цього розробляється ескіз, який узгоджується з підрозділом і передається на експертизу. Остаточне затвердження знака перебуває в компетенції Міністра оборони або Головнокомандувача ЗСУ. Тільки після проходження всіх етапів символіка стає офіційною та обов'язковою для носіння військовослужбовцями.

"Нарукавний знак - це не тільки елемент уніформи. Це частина бойової ідентичності підрозділу, символ спадкоємності традицій і прояв військової культури", - зазначив начальник Центру управління матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола.

У Міноборони уточнили, що порядок регламентується "Методичними рекомендаціями щодо розвитку та впровадження військової символіки в ЗСУ", затвердженими міністром оборони 14 січня 2020 року. Використання неофіційних зразків заборонено наказом Міноборони №606 від 20 листопада 2017 року.