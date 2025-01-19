Как стимулировать иммунитет и не болеть зимой: Минздрав дал советы

Снижение температуры, повышенная влажность воздуха и облачная погода, вместе с ограниченным количеством солнечных дней, создают идеальные условия для распространения вирусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Избегайте самостоятельного стимулирования иммунитета препаратами

Несмотря на обещания "иммуностимуляторов" укрепить организм, их неконтролируемое употребление или чрезмерное количество витаминов могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема любых медицинских средств.

Делайте прививки

Вакцинация - лучший способ защититься от гриппа. Прививки можно делать в течение всего сезона, который длится с октября по март. После введения вакцины иммунитет формируется за 7-14 дней.

Гуляйте при любой погоде

Свежий воздух и физическая активность укрепляют организм. Прогулки даже в прохладную или дождливую погоду помогут тренировать сосуды, снижая риск переохлаждения. Как отмечает детский инфекционист Федор Лапий, прогулки - это простой способ закалки, который улучшает способность организма противостоять простуде.

Одевайтесь в соответствии с погодой

Не перегревайтесь и выбирайте одежду из натуральных тканей для нормального теплообмена. Избегайте слишком теплой одежды при умеренной температуре, чтобы не вспотеть. Важно также следить, чтобы ноги были сухими и теплыми, а обувь - удобной.

Поддерживайте комфортную температуру в доме

Оптимальная температура в доме должна составлять 18-22 градуса. Слишком высокая или низкая температура может негативно повлиять на здоровье, вызвав проблемы с теплообменом, сном или даже сердечно-сосудистые заболевания. Также важно поддерживать достаточную влажность, особенно при использовании обогревателей.

Следите за своим питанием

Сбалансированное питание является основой крепкого иммунитета. Пища должна быть полноценной, а не замененной перекусами. Также придерживайтесь питьевого режима, ведь достаточное количество воды в организме способствует правильному обмену веществ.

Обеспечьте себе достаточный сон

Регулярный восьмичасовой сон, желательно до полуночи, и минимизация стресса помогают сохранить здоровье. Стрессовые ситуации ослабляют иммунитет, поэтому важно контролировать эмоциональное состояние.

Если вы заметили симптомы заболевания, не занимайтесь самолечением - обратитесь к своему семейному врачу.