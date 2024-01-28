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Як не стати жертвою шахраїв: поради від поліції

Неділя 28 січня 2024 10:16
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Як не стати жертвою шахраїв: поради від поліції Фото: Як не стати жертвою шахраїв: поради від поліції (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Шахраї вивчають жертву в процесі особистої чи телефонної розмови після чого обирають лінію поведінки, вигадуючи нові схеми для омани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головне управління Національної поліції в Сумській області.

Лише цього тижня правоохоронці отримали десятки повідомлень від громадян про шахрайства під час яких жертви втрачали великі суми грошей.

"Пам’ятайте, зловмисники постійно вдосконалюють свої шахрайські схеми. Вони можуть представлятись представниками благодійних фондів, які здійснюють збір коштів, банкірами, правоохоронцями, а також здійснювати афери через мережу Інтернет з приводу купівлі-продажу товарів", - пише пресслужба.

Що радить поліція:

  • ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють;
  • обов’язково беріть "паузу" у розмові з невідомим співрозмовником, задавайте питання, на які йому буде складно відповісти, щоб вивести зловмисника "на чисту воду";
  • в жодному разі не панікуйте, зверніться до будь-кого з близьких за порадою або просто розкажіть їм про ситуацію, що сталася;
  • не поспішайте виконувати вказівки незнайомих вам людей;
  • у жодному разі не перераховуйте грошей на вказані невідомими вам людьми рахунки;
  • якомога скоріше повідомляйте поліцію про випадки шахрайств за цілодобовим номером "102".

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