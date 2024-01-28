Как не стать жертвой мошенников: советы от полиции
Мошенники изучают жертву в процессе личного или телефонного разговора, после чего выбирают линию поведения, придумывая новые схемы для заблуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Только на этой неделе правоохранители получили десятки сообщений от граждан о мошенничествах во время которых жертвы теряли крупные суммы денег.
"Помните, злоумышленники постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы. Они могут представляться представителями благотворительных фондов, которые осуществляют сбор средств, банкирами, правоохранителями, а также осуществлять аферы через Интернет по поводу купли-продажи товаров", - пишет пресс-служба.
Что советует полиция:
- тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают;
- обязательно берите "паузу" в разговоре с неизвестным собеседником, задавайте вопросы, на которые ему будет сложно ответить, чтобы вывести злоумышленника "на чистую воду";
- ни в коем случае не паникуйте, обратитесь к кому-либо из близких за советом или просто расскажите им о произошедшей ситуации;
- не спешите выполнять указания незнакомых вам людей;
- ни в коем случае не перечисляйте денег на указанные неизвестными вам людьми счета;
- как можно скорее сообщайте в полицию о случаях мошенничества по круглосуточному номеру "102".
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