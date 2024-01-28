Как не стать жертвой мошенников: советы от полиции

Мошенники изучают жертву в процессе личного или телефонного разговора, после чего выбирают линию поведения, придумывая новые схемы для заблуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Только на этой неделе правоохранители получили десятки сообщений от граждан о мошенничествах во время которых жертвы теряли крупные суммы денег.

"Помните, злоумышленники постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы. Они могут представляться представителями благотворительных фондов, которые осуществляют сбор средств, банкирами, правоохранителями, а также осуществлять аферы через Интернет по поводу купли-продажи товаров", - пишет пресс-служба.

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