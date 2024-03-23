UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як стати в Україні прийомними батьками: 7 важливих кроків

Фото: українцям розповіли, як стати прийомними батьками та скільки для цього потрібно часу (freepik.com)
Автор: Наталія Гурковська

Для того, щоб стати прийомними батьками треба виконати низку умов. На це може піти від 6 місяців до 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Для того, щоб стати прийомним батьком чи матір’ю, необхідно:

1. Звернутися до Служби у справах дітей або Центру соціальних служб (Центру надання соціальних послуг) за місцем проживання, зібрати та подати необхідні документи.

2. Пройти обстеження житлово-побутових умов. Відповідний акт складає спеціаліст Центру соціальних служб.

3. Завершити навчання (курс 72 години), отримати довідку та рекомендацію Центру соціальних служб щодо включення у Єдиний банк даних.

4. Отримати рішення про створення прийомної родини.

5. Стати на облік прийомних батьків у Службі у справах дітей за місцем проживання та отримати направлення на знайомство і встановлення контакту з дитиною.

6. Познайомитися з дітьми та пройти етап влаштування.

7. Отримати послуги соціального супроводження.

 

Що таке прийомна родина?

Прийомна сім’я - це подружжя або окрема особа, які добровільно за плату взяли на виховання і спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Хто може, а хто не має права прийняти до своєї родини дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, які вимоги пред’являє українське законодавство до майбутніх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу і чи потрібна офіційна згода дитини на те, щоб жити у новій сім'ї. Про це детальніше - в матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти