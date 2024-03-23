Як стати в Україні прийомними батьками: 7 важливих кроків

Що таке прийомна родина?

Прийомна сім’я - це подружжя або окрема особа, які добровільно за плату взяли на виховання і спільне проживання від 1 до 4 дітей.

Хто може, а хто не має права прийняти до своєї родини дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, які вимоги пред’являє українське законодавство до майбутніх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу і чи потрібна офіційна згода дитини на те, щоб жити у новій сім'ї. Про це детальніше - в матеріалі.

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