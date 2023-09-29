Як у США ухвалюють фіндопомогу Україні: пояснення посла

Дипломат зазначила, що на відміну від попередніх розглядів, Сенат та Палата Представників цього разу рухаються паралельними курсами, які поки що не перетинаються, при тому, що до закінчення фінансового року у Штатах залишається лише доба.

Як відбувається затвердження

Палата представників розглядає окремі річні законопроекти бюджету Міноборони США, Держдепу та інших органів.

Раніше Комітет з правил Палати представників під час закритого засідання ухвалив рішення, згідно з яким 300 мільйонів доларів допомоги, передбачених у бюджеті Міноборони США за програмою USAI, пропонується вилучити із відповідного законопроекту про асигнування та винести в окремий акт.

Для цього Комітет затвердив відповідну резолюцію та законопроект №HR 5692 "Про безпеку допомоги Україні та нагляд за додатковим фінансуванням" (Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act).

У ході голосування за резолюцію було прийнято (217 "за" та 211 "проти").

У другій половині дня у Палаті представників відбулися загальні дебати щодо цього законопроекту. Конгресмени з обох партій виступили на його підтримку ("за" - 311 та "проти" - 117), таким чином законопроект було ухвалено.

29 вересня відбулося голосування за поправки до законопроекту про асигнування на потреби Державного департаменту тощо. органів, Палатою представників було розглянуто низку поправок щодо допомоги Україні.

Законопроект загалом було ухвалено: "за" 216, "проти" 212.

Також у цей день Палата представників підтримала вцілому законопроект про асигнування на Міністерство внутрішньої безпеки та не змогла ухвалити законопроект про асигнування на Агентство з питань сільського господарства, розвитку сільської місцевості, їжі та ліків.

Робота в Сенаті

У Сенаті протягом дня продовжували роботу над текстом короткострокової бюджетної резолюції (CR) № HR 3935, що передбачає фінансування всього федерального уряду протягом наступних 45 днів та передбачає виділення 6,152 млрд дол. на додаткову допомогу Україні.

"Закриваючи вечірнє засідання лідер більшості Шумер позитивно оцінив темпи опрацювання документа та двопартійний підхід роботи Сенату протягом дня", - сказала посол.

Також Маркарова нагадала, що для набуття чинності будь-який законопроект має бути ухвалений обома Палатами (або внесені тексти зі старту збігаються, або голосується послідовно, або голосують різні варіанти одного законопроекту і потім на конференції палат наводяться в загальний) і потім має бути підписаний президентом.

"Станом на зараз Сенат в Палата розглядають різні законопроекти. І сьогодні передостанній день фіскального року. І в цьому полягає головна інтрига і виклик цього бюджетного процесу", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні 300 мільйонів доларів для України. Ці кошти буде перенаправлено з оборонного бюджету.