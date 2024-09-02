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Як спілкуватися з ветеранами війни: пояснення від Мінсоцполітики

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 07:31
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Як спілкуватися з ветеранами війни: пояснення від Мінсоцполітики Фото: Мінсоцполітики дало поради друзям та родичам ветеранів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Часто друзі ветеранів та військовослужбовців мають проблеми під час спілкування. Цивільні хвилюються запитати, чи сказати щось, що може образити чи схвилювати захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики України.

Мінсоцполітики закликає підтримати, вислухати й, головне, - спілкуватись з ветеранами так само як з іншими людьми. Саме так, за словами міністерства, коректно взаємодіяти з нашими захисниками та захисницями.

"Без стигматизації та ізоляції, адже кожен по-своєму проживає травматичний досвід", - додали в Мінсоцполітики.

Щоб долати поширені у нашому суспільстві міфи про ветеранів та ветеранок, кожному варто послуговуватися простими правилами безбар’єрної комунікації, які спеціалісти наших Центрів життєстійкості підготували в межах ініціативи Безбар’єрність.

Зауважимо також, що для військовослужбовців і їхніх родин у Центрах є групи взаємопідтримки. Практика доводить, що включення до спільноти побратимів і посестер, які мають схожий досвід, допомагає у відновленні.

Наразі, в Україні працюють 162 такі Центри у 22 областях. Адреси просторів можна знайти на сайті.

Супровід ветеранів в Україні

Нагадаємо, що цього місяця в Україні визначили механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Перші фахівці із супроводу можуть стати до роботи вже восени.

До того ж ветерани в Україні мають право на безплатну психологічну допомогу.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що в Україні впровадять служби супроводу для підтримки військових, рятувальників та поліцейських.

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