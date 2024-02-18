Як спілкуватися з батьками дитини з інвалідністю: українцям дали поради
Фото: українцям дали поради як спілкуватися з батьками дитини з інвалідністю (GettyImages)
Українцям дали поради щодо спілкування з батьками дитини з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал МВС України.
У міністерстві радять замінити такі фрази:
|Неправильно
|Правильно
|Вам, напевно, так складно з вашою дитиною.
|Мені, як мамі, теж іноді буває непросто з дитиною
|Мда, не пощастило вам...
|Скільки років вашій дитині? Як його / її звати? Любить гуляти на свіжому повітрі?
|Така вже ваша доля...
|Гадаю, всі діти різні. Часто вони завдають чимало клопоту, тож нам, батькам, треба мати гарну витримку, щоби батьківство не стало тягарем.
|У вас сонячна дитина/дитина дощу?
|Чим дитині подобається займатися?
|Ця хвороба не заразна? Як лікується?
|Ви чудово справляєтеся з дитиною. Хотів/-ла запитати вашої поради як мама у мами (тато у тата)...
|Так він/вона у вас нормальний (-а) чи…?
|Можу чимось вам допомогти?
У МВС закликають пам'ятати, що у дитини на майданчику можуть бути деякі порушення розвитку чи функціонування, тому:
- не поспішайте критикувати поведінку дитини та робити зауваження батькам;
- не ставте дитині діагноз;
- утримайтеся від порад, якщо не просять;
- не пропонуйте "вилікувати дитину", дати якісь ліки або контакти фахівця-чудотворця.
Міністерство нагадує, що діти з інвалідністю - такі самі діти, а їхні батьки - такі самі батьки. Співробітники дали поради зі спілкування:
- підбирайте слова, будьте ввічливими;
- якщо вас щось цікавить, поясніть, чому про це хочете спитати;
- насамперед цікавтеся внутрішнім станом людини чи дитини, а вже після - рештою;
- уникайте стереотипів;
- використовуйте у спілкуванні лише етичну термінологію (дитина з синдромом Дауна, дитина з порушенням слуху, дівчинка на колісному кріслі, дитина з інвалідністю та інше).
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