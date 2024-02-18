Як спілкуватися з батьками дитини з інвалідністю: українцям дали поради

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал МВС України.

У міністерстві радять замінити такі фрази:

Неправильно Правильно Вам, напевно, так складно з вашою дитиною. Мені, як мамі, теж іноді буває непросто з дитиною Мда, не пощастило вам... Скільки років вашій дитині? Як його / її звати? Любить гуляти на свіжому повітрі? Така вже ваша доля... Гадаю, всі діти різні. Часто вони завдають чимало клопоту, тож нам, батькам, треба мати гарну витримку, щоби батьківство не стало тягарем. У вас сонячна дитина/дитина дощу? Чим дитині подобається займатися? Ця хвороба не заразна? Як лікується? Ви чудово справляєтеся з дитиною. Хотів/-ла запитати вашої поради як мама у мами (тато у тата)... Так він/вона у вас нормальний (-а) чи…? Можу чимось вам допомогти?

У МВС закликають пам'ятати, що у дитини на майданчику можуть бути деякі порушення розвитку чи функціонування, тому:

не поспішайте критикувати поведінку дитини та робити зауваження батькам;

не ставте дитині діагноз;

утримайтеся від порад, якщо не просять;

не пропонуйте "вилікувати дитину", дати якісь ліки або контакти фахівця-чудотворця.

Міністерство нагадує, що діти з інвалідністю - такі самі діти, а їхні батьки - такі самі батьки. Співробітники дали поради зі спілкування: