Как общаться с родителями ребенка с инвалидностью: украинцам дали советы

Украинцам дали советы по общению с родителями ребенка с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

В министерстве советуют заменить следующие фразы:

Неправильно Правильно Вам, наверное, так сложно с вашим ребенком... Мне, как маме, тоже иногда бывает непросто с ребенком Мда, не повезло вам... Сколько лет вашему ребенку? Как его / ее зовут? Любит гулять на свежем воздухе? Такова уж ваша судьба... Думаю все дети разные. Часто они доставляют немало хлопот, так что нам, родителям, нужно иметь хорошую выдержку, чтобы отцовство не стало бременем. У вас солнечный ребенок / ребенок дождя? Чем ребенку нравится заниматься? Эта болезнь не заразная? Как-то лечится? Вы отлично справляетесь с ребенком. Хотел/ -ла спросить вашего совета как мама у мамы (папа у папы)... Так он / она у вас нормальный (-ая) или ...? Могу чем-то вам помочь?

В МВД призывают помнить, что у ребенка на площадке могут быть некоторые нарушения развития или функционирования, поэтому:

не спешите критиковать поведение ребенка и делать замечания родителям;

не ставьте ребенку диагноз;

воздержитесь от советов, если не просят;

не предлагайте "вылечить ребенка", дать какие-то лекарства или контакты специалиста-чудотворца.

Министерство напоминает, что дети с инвалидностью - такие же дети, а их родители - такие же родители. Сотрудники дали советы по общению: