Как общаться с родителями ребенка с инвалидностью: украинцам дали советы
Фото: украинцам дали советы как общаться с родителями ребенка с инвалидностью(GettyImages)
Украинцам дали советы по общению с родителями ребенка с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.
В министерстве советуют заменить следующие фразы:
|Неправильно
|Правильно
|Вам, наверное, так сложно с вашим ребенком...
|Мне, как маме, тоже иногда бывает непросто с ребенком
|Мда, не повезло вам...
|Сколько лет вашему ребенку? Как его / ее зовут? Любит гулять на свежем воздухе?
|Такова уж ваша судьба...
|Думаю все дети разные. Часто они доставляют немало хлопот, так что нам, родителям, нужно иметь хорошую выдержку, чтобы отцовство не стало бременем.
|У вас солнечный ребенок / ребенок дождя?
|Чем ребенку нравится заниматься?
|Эта болезнь не заразная? Как-то лечится?
|Вы отлично справляетесь с ребенком. Хотел/ -ла спросить вашего совета как мама у мамы (папа у папы)...
|Так он / она у вас нормальный (-ая) или ...?
|Могу чем-то вам помочь?
В МВД призывают помнить, что у ребенка на площадке могут быть некоторые нарушения развития или функционирования, поэтому:
- не спешите критиковать поведение ребенка и делать замечания родителям;
- не ставьте ребенку диагноз;
- воздержитесь от советов, если не просят;
- не предлагайте "вылечить ребенка", дать какие-то лекарства или контакты специалиста-чудотворца.
Министерство напоминает, что дети с инвалидностью - такие же дети, а их родители - такие же родители. Сотрудники дали советы по общению:
- подбирайте слова, будьте вежливыми;
- если вас что-то интересует, объясните, почему об этом хотите спросить;
- прежде всего интересуйтесь внутренним состоянием человека или ребёнка, а уже после - всем остальным;
- избегайте стереотипов;
- используйте в общении только этическую терминологию (ребенок с синдромом Дауна, ребенок с нарушением слуха, девочка на колесном кресле, ребенок с инвалидностью и прочее).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.