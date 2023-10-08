Як спілкуватись з людьми із протезами: поради МОЗ

В Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як себе поводити, якщо ви раптом побачили людину без кінцівки або з протезом.

"Кожного дня, через війну, збільшується кількість людей з протезами або без кінцівок. Українцям потрібно навчитися правильного спілкування з цими людьми", - написали МОЗ на своєму каналі.

Правила спілкування з людьми з інвалідністю:

Якщо бажаєте допомогти людині, спочатку спитайте її дозволу. Не торкайтесь людини з інвалідністю або її допоміжних засобів пересування, якщо особа вас не просила.

Співчувайте людині замість жалю. Коли жаліють людину кажуть "бідний" чи "бідна". Коли співчуваємо - ми показуємо її силу та витривалість.

Не дізнавайтесь подробиці травми: людям важко згадувати як вони травмувалися чи поранилися.

Поговоріть про це з дітьми: навчіть бачити в людині особистість, а в інвалідності - одну з ознак.

Раніше ми писали, що в Україні планують скасувати інвалідність та замінити на втрату функціональності. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, зараз люди женяться за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації.У 2025 році уряд планує провести глобальну реформу МСЕК.

Також ми писали, чи потрібно під час війни проходити повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи.