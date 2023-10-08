ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как общаться с людьми с протезами: советы Минздрава

Украина, Воскресенье 08 октября 2023 04:39
UA EN RU
Как общаться с людьми с протезами: советы Минздрава Фото: Как общаться с людьми с инвалидностью: советы МОЗ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве охраны здоровья дали советы, как себя вести, если вы вдруг увидели человека без конечности или с протезом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

"Каждый день, из-за войны, увеличивается количество людей с протезами или без конечностей. Украинцам нужно научиться правильному общению с этими людьми", - написали МОЗ на своем канале.

Правила общения с людьми с инвалидностью:

  • Если хотите помочь человеку, сначала спросите его разрешения. Не прикасайтесь к человеку с инвалидностью или его вспомогательным средствам передвижения, если лицо вас не просило.
  • Сочувствуйте человеку вместо сожаления. Когда жалеющего человека говорят "бедный" или "бедный". Когда сочувствуем – мы показываем ее силу и выносливость.
  • Не узнавайте подробности травмы: людям трудно вспоминать, как они травмировались или ранились.
  • Поговорите об этом с детьми: научите видеть в человеке личность, а в инвалидности - один из признаков.

Ранее мы писали, что в Украине планируют отменить инвалидность и заменить потерю функциональности. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас люди гонятся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации. В 2025 году правительство планирует провести глобальную реформу МСЭК.

Также мы писали, нужно ли во время войны проходить повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Война в Украине
NEWS
ХАМАС неожиданно атаковал Израиль, Тель-Авив "готов к войне": что известно на данный момент
ХАМАС неожиданно атаковал Израиль, Тель-Авив "готов к войне": что известно на данный момент
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины