Як солдату РФ здатися в полон: алгоритм дій

Втрати російської армії в Україні обчислюються вже сотнями тисяч. Потрапляння на передову для російського солдата практично гарантовано означає поранення або загибель, однак цього можна уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dovidka.info.
Для того, щоб зберегти життя російському солдату варто лише добровільно здатися в полон українським військовим.
Україна поважає міжнародне право, суворо виконуючи положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, гарантуючи їм право на життя, гуманне ставлення і гідні умови утримання.
Російські військові можуть здатись Збройним Силам України та іншим українським військовим формуванням, наприклад, Силам територіальної оборони, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України.
Як здатися в полон, якщо ти один:
Як здатися в полон групі або цілому підрозділу:
Для російських військовослужбовців, які хочуть добровільно здатися в полон, працює цілодобова гаряча лінія проєкту "Хочу жити" від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Також до "Хочу жити" можуть звертатися жителі окупованих територій України, які хочуть врятуватися від примусової мобілізації до окупаційних військ.
Якщо ти перебуваєш на території Росії, звертайся в чат-бот "Хочу жити" в Telegram, або зв'яжися через Telegram чи WhatsApp:
Якщо ти в Україні, телефонуй:
Звертатися до "Хочу жити" можуть не тільки чинні військові, а і їхні рідні та ті, кого можуть мобілізувати найближчим часом.
Для таких випадків передбачена опція попередньої здачі в полон: заявку подають заздалегідь, і вже під час перебування на території України охочого здатися переводять через лінію фронту та доставляють у безпечне місце.
Генштаб ЗСУ дозволив застосовувати дрони для того, щоб зробити процес здачі в полон безпечнішим. Якщо ви хочете добровільно здатися в полон ЗСУ, ось порядок дій:
Нагадаємо, цього тижня проєкт "Хочу жити" повідомив, що українським захисникам вдалося взяти у полон роту російських солдатів у Курській області РФ. За даними "Хочу жити", це сталося в середу 14 серпня.
Зазначалося, що у полон здалися відразу понад 100 російських військових.
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