Как солдату РФ сдаться в плен: алгоритм действий

Потери российской армии в Украине исчисляются уже сотнями тысяч. Попадание на передовую для российского солдата практически гарантированно означает ранение или гибель, однако этого можно избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
Для того чтобы сохранить жизнь российскому солдату, стоит лишь добровольно сдаться в плен украинским военным.
Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь, гуманное отношение и достойные условия содержания.
Российские военные могут показаться Вооруженным Силам Украины и другим украинским военным формированиям, например Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.
Как сдаться в плен, если ты один:
Как сдаться в плен группе или целому подразделению:
Для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Также в "Хочу жить" могут обращаться жители оккупированных территорий Украины, которые хотят спастись от принудительной мобилизации в оккупационные войска.
Если ты находишься на территории России, обращайся в чат-бот "Хочу жить" в Telegram, или свяжись через Telegram или WhatsApp:
Если ты в Украине, звони по телефону:
Обращаться в "Хочу жить" могут не только действующие военные, но и их родные и те, кого могут мобилизовать в ближайшее время.
Для таких случаев предусмотрена опция предварительной сдачи в плен: заявку подают заранее, и уже во время пребывания на территории Украины желающего сдаться переводят через линию фронта и доставляют в безопасное место.
Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтобы сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:
Напомним, на этой неделе проект "Хочу жить" сообщил, что украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат в Курской области РФ. По данным "Хочу жить", это произошло в среду 14 августа.
Отмечалось, что в плен сдались сразу более 100 российских военных.
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