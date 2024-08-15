Как солдату РФ сдаться в плен: алгоритм действий

Для того чтобы сохранить жизнь российскому солдату, стоит лишь добровольно сдаться в плен украинским военным.

Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь, гуманное отношение и достойные условия содержания.

Как правильно сдаться в плен

Кому можно сдаваться в плен:

Российские военные могут показаться Вооруженным Силам Украины и другим украинским военным формированиям, например Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.

Как сдаться в плен, если ты один:

Отстегни магазин и ось оружие на левое плечо стволом вниз;

Подними и покажи пустые руки;

Подними вверх белую ткань;

Громко кричи "Сдаюсь!";

Приближайся по команде;

Выполняй требования украинцев.

Как сдаться в плен группе или целому подразделению:

Сложите все оружие перед собой на удаленном расстоянии.

Станьте прямо перед военной техникой. Заглушите ее, она не должна находиться в боевом положении.

Выберите переговорщика для сообщения украинских военных о желании сдаться в плен. Это должен быть офицер или старший по званию. С белым флагом и без оружия.

Сдача в плен с помощью проекта "Хочу жить"

Для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Также в "Хочу жить" могут обращаться жители оккупированных территорий Украины, которые хотят спастись от принудительной мобилизации в оккупационные войска.

Если ты находишься на территории России, обращайся в чат-бот "Хочу жить" в Telegram, или свяжись через Telegram или WhatsApp:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688.

Если ты в Украине, звони по телефону:

688.

Обращаться в "Хочу жить" могут не только действующие военные, но и их родные и те, кого могут мобилизовать в ближайшее время.

Для таких случаев предусмотрена опция предварительной сдачи в плен: заявку подают заранее, и уже во время пребывания на территории Украины желающего сдаться переводят через линию фронта и доставляют в безопасное место.



Преимущества сдачи в плен из-за "Хочу жить":

официальное оформление как попавших в плен в бою с сохранением выплат и льгот, принадлежащих для российских военнослужащих;

юридическое сопровождение и надзор международных организаций;

регулярная связь с родными;

возможность выбирать свою судьбу: возвращение домой по обмену или получение убежища в Украине и некоторых странах ЕС после войны.

Как сдаться в плен ВСУ с помощью дрона

Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтобы сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий: