Как солдату РФ сдаться в плен: алгоритм действий
Потери российской армии в Украине исчисляются уже сотнями тысяч. Попадание на передовую для российского солдата практически гарантированно означает ранение или гибель, однако этого можно избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
Для того чтобы сохранить жизнь российскому солдату, стоит лишь добровольно сдаться в плен украинским военным.
Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь, гуманное отношение и достойные условия содержания.
Как правильно сдаться в плен
Кому можно сдаваться в плен:
Российские военные могут показаться Вооруженным Силам Украины и другим украинским военным формированиям, например Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.
Как сдаться в плен, если ты один:
- Отстегни магазин и ось оружие на левое плечо стволом вниз;
- Подними и покажи пустые руки;
- Подними вверх белую ткань;
- Громко кричи "Сдаюсь!";
- Приближайся по команде;
- Выполняй требования украинцев.
Как сдаться в плен группе или целому подразделению:
- Сложите все оружие перед собой на удаленном расстоянии.
- Станьте прямо перед военной техникой. Заглушите ее, она не должна находиться в боевом положении.
- Выберите переговорщика для сообщения украинских военных о желании сдаться в плен. Это должен быть офицер или старший по званию. С белым флагом и без оружия.
Сдача в плен с помощью проекта "Хочу жить"
Для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Также в "Хочу жить" могут обращаться жители оккупированных территорий Украины, которые хотят спастись от принудительной мобилизации в оккупационные войска.
Если ты находишься на территории России, обращайся в чат-бот "Хочу жить" в Telegram, или свяжись через Telegram или WhatsApp:
- +380 95 68 86 888;
- +380 93 68 86 888;
- +380 97 68 86 688.
Если ты в Украине, звони по телефону:
- 688.
Обращаться в "Хочу жить" могут не только действующие военные, но и их родные и те, кого могут мобилизовать в ближайшее время.
Для таких случаев предусмотрена опция предварительной сдачи в плен: заявку подают заранее, и уже во время пребывания на территории Украины желающего сдаться переводят через линию фронта и доставляют в безопасное место.
Преимущества сдачи в плен из-за "Хочу жить":
- официальное оформление как попавших в плен в бою с сохранением выплат и льгот, принадлежащих для российских военнослужащих;
- юридическое сопровождение и надзор международных организаций;
- регулярная связь с родными;
- возможность выбирать свою судьбу: возвращение домой по обмену или получение убежища в Украине и некоторых странах ЕС после войны.
Как сдаться в плен ВСУ с помощью дрона
Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтобы сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:
- Предварительно свяжитесь с проектом "Хочу жить" в чат-боте или, позвонив по номерам, указанным выше, и получите инструкции, при необходимости сообщив координаты отправной точки.
- Получив верификацию, отправляйтесь на место в указанное время.
- Следует помнить! В таком случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!
- По возможности дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.
- При виде квадрокоптера в зоне видимости установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.
- Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленником.
- Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.
Напомним, на этой неделе проект "Хочу жить" сообщил, что украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат в Курской области РФ. По данным "Хочу жить", это произошло в среду 14 августа.
Отмечалось, что в плен сдались сразу более 100 российских военных.
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