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Как солдату РФ сдаться в плен: алгоритм действий

Украина, Четверг 15 августа 2024 22:19
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Как солдату РФ сдаться в плен: алгоритм действий Фото: как солдату РФ сдаться в плен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Потери российской армии в Украине исчисляются уже сотнями тысяч. Попадание на передовую для российского солдата практически гарантированно означает ранение или гибель, однако этого можно избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.

Для того чтобы сохранить жизнь российскому солдату, стоит лишь добровольно сдаться в плен украинским военным.

Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь, гуманное отношение и достойные условия содержания.

Как правильно сдаться в плен

Кому можно сдаваться в плен:

Российские военные могут показаться Вооруженным Силам Украины и другим украинским военным формированиям, например Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины.

Как сдаться в плен, если ты один:

  • Отстегни магазин и ось оружие на левое плечо стволом вниз;
  • Подними и покажи пустые руки;
  • Подними вверх белую ткань;
  • Громко кричи "Сдаюсь!";
  • Приближайся по команде;
  • Выполняй требования украинцев.

Как сдаться в плен группе или целому подразделению:

  • Сложите все оружие перед собой на удаленном расстоянии.
  • Станьте прямо перед военной техникой. Заглушите ее, она не должна находиться в боевом положении.
  • Выберите переговорщика для сообщения украинских военных о желании сдаться в плен. Это должен быть офицер или старший по званию. С белым флагом и без оружия.

Сдача в плен с помощью проекта "Хочу жить"

Для российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия проекта "Хочу жить" от Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Также в "Хочу жить" могут обращаться жители оккупированных территорий Украины, которые хотят спастись от принудительной мобилизации в оккупационные войска.

Если ты находишься на территории России, обращайся в чат-бот "Хочу жить" в Telegram, или свяжись через Telegram или WhatsApp:

  • +380 95 68 86 888;
  • +380 93 68 86 888;
  • +380 97 68 86 688.

Если ты в Украине, звони по телефону:

  • 688.

Обращаться в "Хочу жить" могут не только действующие военные, но и их родные и те, кого могут мобилизовать в ближайшее время.

Для таких случаев предусмотрена опция предварительной сдачи в плен: заявку подают заранее, и уже во время пребывания на территории Украины желающего сдаться переводят через линию фронта и доставляют в безопасное место.


Преимущества сдачи в плен из-за "Хочу жить":

  • официальное оформление как попавших в плен в бою с сохранением выплат и льгот, принадлежащих для российских военнослужащих;
  • юридическое сопровождение и надзор международных организаций;
  • регулярная связь с родными;
  • возможность выбирать свою судьбу: возвращение домой по обмену или получение убежища в Украине и некоторых странах ЕС после войны.

Как сдаться в плен ВСУ с помощью дрона

Генштаб ВСУ разрешил применять дроны для того, чтобы сделать процесс сдачи в плен более безопасным. Если вы хотите добровольно сдаться в плен ВСУ, вот порядок действий:

  • Предварительно свяжитесь с проектом "Хочу жить" в чат-боте или, позвонив по номерам, указанным выше, и получите инструкции, при необходимости сообщив координаты отправной точки.
  • Получив верификацию, отправляйтесь на место в указанное время.
  • Следует помнить! В таком случае точность и своевременность прибытия критически важна, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера!
  • По возможности дополнительно информируйте представителя ВСУ о прибытии на место и дождитесь следующих инструкций или ожидайте появления квадрокоптера в зоне видимости.
  • При виде квадрокоптера в зоне видимости установите с ним визуальный контакт. Наблюдая за дроном, поднимите обе руки в стороны и вверх (машите), сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды.
  • Когда контакт установлен, дрон совершит маневр, поднявшись и спустившись на несколько метров снизу вверх. После этого коптер обозначит вектор движения, плавно снизившись и плавно набрав высоту в заданном направлении, оставаясь в постоянном визуальном контакте с пленником.
  • Следуйте за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет лететь в точку встречи с представителями ВСУ.

Напомним, на этой неделе проект "Хочу жить" сообщил, что украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат в Курской области РФ. По данным "Хочу жить", это произошло в среду 14 августа.

Отмечалось, что в плен сдались сразу более 100 российских военных.

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