Как сегодня будут выключать свет в Киеве: ответ ДТЭК

В Киеве и области 28 декабря продолжают действовать экстренные отключения света. Так что графики пока все еще не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений (ГПО), которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы могут выяснить причину отключения электроэнергии не по графику.

Добавим, вчера премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, будет ли свет по Украине на Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.