Як ситуація в Києві зі світлом, водою, теплом і зв'язком: дані на ранок

У Києві на ранок 26 листопада без світла залишаються ще 130 тисяч жителів. Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.
За даними місцевої влади, без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишаються 130 тисяч мешканців столиці.
Містян також попереджають, що електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень.
При цьому водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.
В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.
Наразі триває запуск теплопостачання.
Відомо, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Але не виключаються ймовірність локальних проблем в місцях без електроживлення.
Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.
Нагадаємо, раніше енергетики пояснили, чому у деяких українців світла немає по дві доби.
Додамо, раніше в "Укренерго" спрогнозували, що українська енергосистема може вийти на графіки планових відключень світла вже у вихідні.
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