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Як швидко знайти найближчий "пункт незламності": покрокова інструкція

Фото: у "Дії" можна швидко знайти "пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні знову запроваджують відключення світла. Українці можуть скористатися "пунктами незламності", які повинні бути забезпечені електроенергією та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Знайти потрібний "пункт незламності" можна у застосунку "Дія". На головному екрані знаходиться інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий пункт, дізнатися графік роботи, а також прокласти до нього маршрут.

На мапі можна встановити фільтри "Відчинено зараз", "Доступно для людей з інвалідністю", "Зручності". Є можливість залишити відгук про стан "пунктів незламності".

Також можна завчасно завантажити карту вибраного регіону, аби мати до неї доступ навіть без інтернету.

Знайти найближчий "пункт незламності" також можна за допомогою чат-ботів:

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останніми днями в Україні фіксується дефіцит електроенергії, зокрема через похолодання. Тому енергетики змушені вводити аварійні відключення світла та відключення за графіками.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому в Україні фіксується дефіцит електроенергії та що буде влітку.

Також ми пояснювали, як українцям залишатися з інтернетом та зв'язком під час відключень світла.

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пункти незламностіДіяВідключеня світла