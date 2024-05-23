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Як швидко треба пройти ВЛК: пояснення військкомату

Україна, Четвер 23 травня 2024 11:55
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Як швидко треба пройти ВЛК: пояснення військкомату Фото: військовозобов'язаним в Україні пояснили, як швидко потрібно принести результати ВЛК у ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Терміни для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), визначені МОЗ, складають чотири робочих доби. У військкоматі вважають ці строки цілком прийнятними.

Про це розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин, пише РБК-Україна з посиланням на hromadske.ua.

"Для проходження лікарської комісії МОЗ визначає чотири робочі доби. Якщо немає великого напливу людей, а стан здоров’я військовозобов’язаного не потребує спеціального обстеження і діагностики, це цілком реальні терміни", - вважає Литвин.

За його словами, проблеми із часом для проходження ВЛК виникають через те, що багатьох людей відправляють на дообстеження.

"Причому направлення на нього має дати сімейний лікар - і тут уже від ВЛК і ТЦК нічого не залежить. У нас є один рекордсмен: у березні цього року ВЛК з’ясувала, що йому треба пройти МРТ. То він записався на діагностику аж на грудень. Мовляв, черга на безплатне обстеження довга, і якщо ТЦК хоче, щоб він пройшов комісію швидше, то нехай оплатить йому це обстеження. А в нас такі послуги кошторисом не передбачені", - додав представник ТЦК.

Зміни у проходженні ВЛК в Україні

Торік у вересні президент України Володимир Зеленський ініціював процес врегулювання статусу "обмежено придатних" для мобілізації в Україні.

У квітні 2024 року Зеленський підписав законопроект №10313, який стосується повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків та скасував їм статус "обмежено придатний".

Але цьому тлі виникла інша проблема, пов'язана з нормативної базою визначення придатності. Невдовзі Міноборони внесло зміни до відповідного профільного наказу №402. Докладніше про те, як тепер в Україні визначають придатність військовозобов'язаних - читайте у матеріалі.

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