Як швидко та безпечно навчитися керувати мікроавтобусом: поради для початківців

Щоб водити мікроавтобус, в деяких випадках не потрібна навіть додаткова категорія прав. Але це не значить, що можна так просто сісти "в буса" і вирушати в дорогу. Журналісти РБК-Україна Авто розповідають про особливості управління мікровтобусом у порівнянні з легковим авто.

Багатомісні автомобілі вагонного компонування займають все більше місця у нашому житті. І часто сідати за кермо великого чи малого мікроавтобуса доводиться людині, яка має за плечима тільки досвід водіння сімейного легковика. На що в першу чергу треба звертати увагу неофітові малих комерційних перевезень?

За кермо мікроавтобуса після легковика

Перше, що дивує водія, який вперше сідає за кермо мікроавтобуса – наскільки схожа посадка за кермом на легкову машину. І керуються більшість невеликих бусиків вантажопідйомністю 1,5 – 3 тони схожим чином. При тому суттєва різниця між легковиком і мікроавтобусом є, і погано, що вона стає помітною лише у складних ситуаціях, коли від водія потребується проявити максимум майстерності.

Динаміка. Правда те, що завдяки потужним тяговитим моторам (в першу чергу дизелям) нинішні мікроавтобуси часто мають ефективне прискорення. Але не поспішайте порівнювати їхню динаміку з легковою машиною, особливо коли ваш мінівен їде з повним навантаженням. Відтак, обгони, зухвалі виїзди з другорядної дороги та інші маневри, де треба миттю набрати швидкість, доведеться розраховувати інакше, ніж на легковому авто.

Оманливе враження. Азартне прискорення, яке мають деякі з мінівенів, часто провокує водіїв на неприємності. Адже після енергійного прискорення будь-який вен буває потрібно уповільнити чи скерувати у потрібному напрямку. І ось тут на гарячого, але недосвідченого перевізника чекає небезпека: його масивний бус з високим центром ваги гальмує, змінює смугу і повертає не так вправно, як перед тим розганявся. А значить, справа може закінчитись важким ДТП, зокрема, з перевертанням машини на бік.

Маневри. Будьте готові, що вам доведеться попередньо потренуватись на відчуття габаритів мікроавтобуса. Адже розвертатись, паркуватись і підставляти двері під завантаження на тісних майданчиках спочатку буде непросто. Так, вам будуть допомагати великі дзеркала і можливо камера, але контроль задніх габаритів великої машини потребує особливих навичок. Зокрема, більш-менш великі мікроавтобуси мають довгу корму (задній звис), яку під час поворотів виносить вбік на суттєву відстань. І не забувайте про верхній габарит – будуть випадки, коли вам не вдасться проїхати кудись – наприклад, через низку браму, гилки дерев чи замалі ворота суто легкового гаража.

Мікроавтобусів багато. У світі комерційних машин вагонного компонування гама типів, класів і моделей набагато ширша, ніж у легковиків. Тобто, опанувавши наприклад, компактний легковий мінівен, ви не стаєте автоматично експертом у пілотуванні 5-тонних бусів. І справа не тільки в інших габаритах і складнощах маневрування, а й в різній реакції на дії водія. Відтак, коли ви навчилися водити мікроавтобус одного класу, перед початком експлуатації буса іншого типу слід буде опановувати деякі інші навички.

Утримання. З одного боку, мікроавтобуси недаремно класифікують як комерційний транспорт – ці машини створені для інтенсивної експлуатації, тож вони надійні, витривалі і довговічні. Проте це правило дійсне для екземплярів, які або нові, або мають невеликий, скажімо, до 100 – 150 тисяч кілометрів, пробіг. А комерційний вен, який вже намотав добряче кілометрів на свій кардан (чи на вали ШРУСів), вам доведеться ремонтувати, витрачаючи набагато більше коштів і часу. Відтак, попри здавалось би "вантажну" міцність більшості мікроавтобусів, до керування ними варто ставитись так само дбайливо, як і до сімейної легкової автівіки.

Коротко

Діюче в Україні законодавство дозволяє водіям з категорією В у правах керувати деякими видами мікроавтобусів. Зокрема, пасажирськими чи вантажними, якщо їхня дозволена максимальна маса не перевищує 3500 кг, а кількість сидячих місць, не рахуючи сидіння водія, не більше восьми.

Але навіть якщо ваш бусик підпадає під "легкову" категорію в правах, не поспішайте відразу розпочинати активні перевезення ним. Дуже важливо навчитись на практиці добре керувати новим для себе транспортним засобом, адже такі машини достатньо важкі для того, щоб через прикру помилку водія накоїти лиха на дорозі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, "Комерцйні автомобілі", Правила дорожнього руху України та Віденська конвенція про дорожній рух від 1968 р.