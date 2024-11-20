Як швидко очистити скло машини від інею: прості методи

Є іній і є лід. Перший – провісник холодів, другий – власне зима. На щастя, прибрати з вікон іній набагато простіше, хоча трохи повозитись все одно доведеться. Як скоротити цей час до мінімуму?
Про те, як швиденько прибрати іній зі скла автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autobild.
Іній – не крига, він не настільки твердий і прибрати його не складно. Але зворотній бік цієї простоти – ризик пошкодити скло, в першу чергу лобове. Про яке, до речі, фахівці часто говорять, що воно на сучасних машинах "м’яке", тобто легко отримує мікроподряпини навіть від пластикових шкребків.
Алгоритм дій елементарний, хоча він залежить від того, наскільки ви будете підготовані до приморозків, які прикрашають наші машини інієм осінніми та зимовими ранками. Оскільки найбільше інію утворюється в першу чергу на горизонтальних і близьких до них поверхнях, розпочинайте з лобового скла. Тим більше що воно для водія найважливіше.
Якщо ранкові клопоти біля машини вам геть не подобаються, ви можете вжити деяких превентивних заходів ще з вечора.
Взагалі іній – це шар кристаликів льоду, які випадають на холодних поверхнях при зміни температури в діапазоні навколо нуля. Спочатку на холодну машину з повітря випадає роса, а потім, з падінням температури нижче нуля, вона замерзає – і утворюються ті самі красиві білі мікрокристали.
Щоб знизити ймовірність випадіння інію на машину:
Паркуйтесь ближче до великих будівель – нагріті за день, вночі вони часто "обігрівають" і сусідні об’єкти. Також є сенс ставити машину передом до будинку або – передом на схід чи на південь, щоби вранці сонце освітило і нагріло перш за все лобове скло.
Шукайте місця для парковки подалі від низин і водойм. Їхня волога атмосфера провокує утворення інію.
Радикальний засіб – зафіксувати з вечора на лобовому склі який-небудь екран – старий плед, лист картону або спеціальний чохол для лобового скла, які можна придбати в магазинах автоаксесуарів.
Побачивши одного ранку іній на своїй машині, водій має зрозуміти, що наближається зимова пора і час виділити час на підготовку машини (про зимову гуму не говоримо – на цей день вона давно має бути на машині). Крім перевірки технічного стану авто, доукомплектуйте багажник певним зимовим знаряддям: аерозолем-розморожувачем, пляшкою незамерзайки, щіткою з шкребком, робочими рукавичками та можливо, дротами-підкурювачем для АКБ і подібними пристроями.
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