Как быстро очистить стекло машины от инея: простые методы

Есть иней и есть лед. Первый – предсказатель холодов, второй – собственно зима. К счастью, убрать из окон иней гораздо проще, хотя немного повозиться все равно придется. Как сократить это время до минимума?
О том, как быстренько убрать иней из стекла автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и Autobild.
Иней – не лед, он не столь жесток и убрать его не сложно. Но оборотная сторона этой простоты – риск повредить стекло, в первую очередь лобовое. О котором, кстати, специалисты часто говорят, что оно на современных машинах "мягкое", то есть легко получает микроцарапины даже от пластиковых скребков.
Алгоритм действий элементарен, хотя он зависит от того, насколько вы будете подготовлены к заморозкам, украшающим наши машины инием осенними и зимними утренниками. Поскольку больше всего образуется в первую очередь на горизонтальных и близких к ним поверхностях, начинайте с лобового стекла. Тем более что оно для водителя самое важное.
Если утренние заботы у машины вам совсем не нравятся, вы можете принять некоторые превентивные меры еще с вечера.
Вообще, иней – это слой кристалликов льда, которые выпадают на холодных поверхностях при изменении температуры в диапазоне вокруг нуля. Сначала на холодную машину из воздуха выпадает роса, а затем, с падением температуры ниже нуля, она замерзает – и образуются те же красивые белые микрокристаллы.
Чтобы снизить вероятность выпадения иния на машину:
Паркуйтесь поближе к большим зданиям – нагретые за день, ночью они часто "обогревают" и соседние объекты. Также есть смысл ставить машину передом к дому или – передом к востоку или к югу, чтобы утром солнце осветило и нагрело прежде всего лобовое стекло.
Ищите места для парковки подальше от низин и водоемов. Их влажная атмосфера провоцирует образование иния.
Радикальное средство – зафиксировать с вечера на лобовом стекле какой-нибудь экран – старый плед, лист картона или специальный чехол для лобового стекла, которые можно приобрести в магазинах автоаксессуаров.
Увидев однажды утром иней на своей машине, водитель должен понять, что приближается зимняя пора и пора выделить время на подготовку машины (о зимней резине не говорим – на этот день она давно должна быть на машине). Помимо проверки технического состояния авто, доукомплектуйте багажник определенным зимним орудием: аэрозолем-размораживателем, бутылкой незамерзайки, щеткой со скребком, рабочими перчатками и возможно проволоками-подкуривателем для АКБ и подобными устройствами.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как дождь может повредить автомобилю.