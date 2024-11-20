Як швидко очистити скло машини від інею: прості методи

Є іній і є лід. Перший – провісник холодів, другий – власне зима. На щастя, прибрати з вікон іній набагато простіше, хоча трохи повозитись все одно доведеться. Як скоротити цей час до мінімуму?

Іній – не крига, він не настільки твердий і прибрати його не складно. Але зворотній бік цієї простоти – ризик пошкодити скло, в першу чергу лобове. Про яке, до речі, фахівці часто говорять, що воно на сучасних машинах "м’яке", тобто легко отримує мікроподряпини навіть від пластикових шкребків.

Як прибрати іній з лобового скла

Алгоритм дій елементарний, хоча він залежить від того, наскільки ви будете підготовані до приморозків, які прикрашають наші машини інієм осінніми та зимовими ранками. Оскільки найбільше інію утворюється в першу чергу на горизонтальних і близьких до них поверхнях, розпочинайте з лобового скла. Тим більше що воно для водія найважливіше.

Запустіть двигун, увімкніть опалення на максимальний "плюс" і спрямуйте весь потік повітря на лобове скло. Це найнадійніший спосіб очистити скло, хоча він не дуже швидкий. Поки пічка набирає температуру, ви можете допомогти їй іншими діями.

Якщо у вас є рідина-розморожувач, щедро зросіть нею скло, починаючи з горішньої частини.

Окремо змочить розморожувачем зону парковки склоочисників: якщо їх увімкнути в примерзлому стані, зазнає нештатних навантажень їхній електропривод, тож двірники треба звільнити в першу чергу.

Якщо рідини-розморожувача немає, а ви поспішаєте, можна прискорити процес, зчищаючи іній шкребком. Але дуже бажано, аби він був гумовим, щоб на лобовому склі після нього залишилося мінімум пошкоджень. І все одно, краще не дряпати шкребком зону скла навпроти очей водія, щоб хоча би тут вночі мікроподряпини не утворювали плями світла від зустрічних фар.

Якщо ви бачите, що з-за будинків (дерев, гір, моря тощо) стає сонце і скоро машина потрапить у її промені, ви можете не робити нічого. Просто підіть до найближчої кав’ярні і організуйте собі ранкову каву. Сонце разом з парниковим ефектом швидко нагріють салон і іній зникне з теплого скла. Але для реалізації цього способу потрібен відповідний настрій, витримка і певний запас часу.

Поради проти інію на склі

Якщо ранкові клопоти біля машини вам геть не подобаються, ви можете вжити деяких превентивних заходів ще з вечора.

Взагалі іній – це шар кристаликів льоду, які випадають на холодних поверхнях при зміни температури в діапазоні навколо нуля. Спочатку на холодну машину з повітря випадає роса, а потім, з падінням температури нижче нуля, вона замерзає – і утворюються ті самі красиві білі мікрокристали.

Щоб знизити ймовірність випадіння інію на машину:

Паркуйтесь ближче до великих будівель – нагріті за день, вночі вони часто "обігрівають" і сусідні об’єкти. Також є сенс ставити машину передом до будинку або – передом на схід чи на південь, щоби вранці сонце освітило і нагріло перш за все лобове скло.

Шукайте місця для парковки подалі від низин і водойм. Їхня волога атмосфера провокує утворення інію.

Радикальний засіб – зафіксувати з вечора на лобовому склі який-небудь екран – старий плед, лист картону або спеціальний чохол для лобового скла, які можна придбати в магазинах автоаксесуарів.

Коротко

Побачивши одного ранку іній на своїй машині, водій має зрозуміти, що наближається зимова пора і час виділити час на підготовку машини (про зимову гуму не говоримо – на цей день вона давно має бути на машині). Крім перевірки технічного стану авто, доукомплектуйте багажник певним зимовим знаряддям: аерозолем-розморожувачем, пляшкою незамерзайки, щіткою з шкребком, робочими рукавичками та можливо, дротами-підкурювачем для АКБ і подібними пристроями.