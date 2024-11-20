Как быстро очистить стекло машины от инея: простые методы

Есть иней и есть лед. Первый – предсказатель холодов, второй – собственно зима. К счастью, убрать из окон иней гораздо проще, хотя немного повозиться все равно придется. Как сократить это время до минимума?

О том, как быстренько убрать иней из стекла автомобиля, читайте в материале РБК-Украина .

Иней – не лед, он не столь жесток и убрать его не сложно. Но оборотная сторона этой простоты – риск повредить стекло, в первую очередь лобовое. О котором, кстати, специалисты часто говорят, что оно на современных машинах "мягкое", то есть легко получает микроцарапины даже от пластиковых скребков.

Как убрать иней из лобового стекла

Алгоритм действий элементарен, хотя он зависит от того, насколько вы будете подготовлены к заморозкам, украшающим наши машины инием осенними и зимними утренниками. Поскольку больше всего образуется в первую очередь на горизонтальных и близких к ним поверхностях, начинайте с лобового стекла. Тем более что оно для водителя самое важное.

Запустите двигатель, включите отопление на максимальный плюс и направьте весь поток воздуха на лобовое стекло. Это самый надежный способ очистить стекло, хотя оно не очень быстрое. Пока печка набирает температуру, вы можете помочь ей другими действиями.

Если у вас есть жидкость-размораживатель, щедро сросите ею стекло, начиная с верхней части.

Отдельно смочит размораживателем зону парковки стеклоочистителей: если их включить в примерзлом состоянии, испытывает нештатные нагрузки их электропривод, поэтому дворники нужно освободить в первую очередь.

Если жидкости-размораживателя нет, а вы спешите, можно ускорить процесс, счищая его скребком. Но очень желательно, чтобы он был резиновым, чтобы на лобовом стекле после него осталось минимум повреждений. И все равно, лучше не царапать скребком зону стекла напротив глаз водителя, чтобы хотя бы здесь ночью микроцарапины не образовывали пятна света от встречных фар.

Если вы видите, что из-за домов (деревьев, гор, моря и т.п.) становится солнце и скоро машина попадет в ее лучи, вы можете не делать ничего. Просто пойдите в ближайшее кафе и организуйте себе утренний кофе. Солнце вместе с парниковым эффектом быстро нагреет салон и ней исчезнет из теплого стекла. Но для реализации этого способа требуется соответствующее настроение, выдержка и запас времени.

Советы против иния на стекле

Если утренние заботы у машины вам совсем не нравятся, вы можете принять некоторые превентивные меры еще с вечера.

Вообще, иней – это слой кристалликов льда, которые выпадают на холодных поверхностях при изменении температуры в диапазоне вокруг нуля. Сначала на холодную машину из воздуха выпадает роса, а затем, с падением температуры ниже нуля, она замерзает – и образуются те же красивые белые микрокристаллы.

Чтобы снизить вероятность выпадения иния на машину:

Паркуйтесь поближе к большим зданиям – нагретые за день, ночью они часто "обогревают" и соседние объекты. Также есть смысл ставить машину передом к дому или – передом к востоку или к югу, чтобы утром солнце осветило и нагрело прежде всего лобовое стекло.

Ищите места для парковки подальше от низин и водоемов. Их влажная атмосфера провоцирует образование иния.

Радикальное средство – зафиксировать с вечера на лобовом стекле какой-нибудь экран – старый плед, лист картона или специальный чехол для лобового стекла, которые можно приобрести в магазинах автоаксессуаров.

Кратко

Увидев однажды утром иней на своей машине, водитель должен понять, что приближается зимняя пора и пора выделить время на подготовку машины (о зимней резине не говорим – на этот день она давно должна быть на машине). Помимо проверки технического состояния авто, доукомплектуйте багажник определенным зимним орудием: аэрозолем-размораживателем, бутылкой незамерзайки, щеткой со скребком, рабочими перчатками и возможно проволоками-подкуривателем для АКБ и подобными устройствами.