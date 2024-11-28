Як швидко очистити лобове скло від намерзлого льоду: поради водіям

Мінлива погода теперішніх зим часто дарує водіям такий сюрприз як вкриті шаром льоду вікна салону. Як повернути склу прозорість – щоб швидко і без наслідків?
Про те, як швидко прибрати кригу зі скла автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild і Autocentre.
Пропонуємо вашій увазі кілька підказок щодо того, як той лід зі скла прибрати в найкоротший термін.
Чому ми весь час переймаємося саме лобовим склом? Тому що на задньому склі зазвичай є ефективний електропідігрів, передніх бокових нам вистачить хоча б частково чистих (це неправда, але саме так ми часто думаємо), а лобове – наше найголовніше скло. А ще воно дуже похиле і велике, тож збирає на себе найбільш льоду. Нарешті, його дуже не бажано подряпати, що таки нерідко трапляється під час боротьби з кригою. Отже:
Лобове скло на сучасних автівках часто буває, як кажуть майстри СТО, м’яким – тобто на ньому легко залишити подряпини, у тому числі – і пластиковим скребком. Тому при видаленні льоду треба бути обережним, адже у темну пору доби ці мікроподряпини неабияк заважають водієві, відбиваючи і розсіюючи світло зустрічних фар. Тож не дряпайте скло скребком, особливо навпроти водійського місця.
Ще одна, більш серйозна загроза – контрастна зміна температури повітря, яке спрямовується опалювачем на холодне лобове скло: воно може просто тріснути від надто гарячого повітря. Тож спрямовуйте повітря на скло відразу після запуску двигуна, коли потік ще прохолодний і набирає температуру поступово. І в жодному разі не можна намагатись змивати кригу гарячою водою з чайника або термосу.
Те, що ми в цій публікації говоримо здебільшого про лобове скло, не означає, що можна рушати з місця, поки не будуть очищені інші вікна, які забезпечують огляд для водія. Не розраховуйте на те, що лід десь подінеться з вікон під час руху, дочекайтесь на парковці, поки він сповзе з теплого скла, чи допоможіть йому скребком або препаратом-розморожувачем.
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