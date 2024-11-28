Как быстро очистить лобовое стекло от намерзшего льда: советы водителям

Изменчивая погода нынешних зим часто дарит водителям такой сюрприз как покрытые слоем льда окна салона. Как вернуть стекло прозрачность – чтобы быстро и без последствий?
О том, как быстро убрать лед из стекла автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
Предлагаем вашему вниманию несколько подсказок относительно того, как тот лед из стекла убрать в кратчайшие сроки.
Почему мы все время проникаемся именно лобовым стеклом? Так как на заднем стекле обычно есть эффективный электроподогрев, передних боковых нам хватит хотя бы частично чистых (это неправда, но именно так мы часто думаем), а лобовое – наше самое главное стекло. А еще оно очень наклонное и большое, поэтому собирает на себя наиболее льда. Наконец, его очень не желательно поцарапать, что нередко случается во время борьбы со льдом. Итак:
Лобовое стекло на современных автомобилях часто бывает, как говорят мастера СТО, мягким – то есть на нем легко оставить царапины, в том числе – и пластиковым скребком. Поэтому при удалении льда надо быть осторожным, ведь в темное время суток эти микроцарапины мешают водителю, отражая и рассеивая свет встречных фар. Не царапайте стекло скребком, особенно напротив водительского места.
Еще одна, более серьезная угроза – контрастное изменение температуры воздуха, направляемого отопителем на холодное лобовое стекло: оно может просто треснуть от слишком горячего воздуха. Итак, направляйте воздух на стекло сразу после запуска двигателя, когда поток еще прохладный и набирает температуру постепенно. И ни в коем случае нельзя пытаться смывать лед горячей водой из чайника или термоса.
То, что мы в этой публикации говорим в основном о лобовом стекле, не означает, что можно трогаться с места, пока не будут очищены другие окна, обеспечивающие обзор для водителя. Не рассчитывайте на то, что лед где-нибудь денется из окон во время движения, дождитесь на парковке, пока он сползет с теплого стекла, помогите ему скребком или препаратом-размораживателем.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.