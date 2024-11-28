Как быстро очистить лобовое стекло от намерзшего льда: советы водителям

Предлагаем вашему вниманию несколько подсказок относительно того, как тот лед из стекла убрать в кратчайшие сроки.

Как убрать лед с лобового стекла

Почему мы все время проникаемся именно лобовым стеклом? Так как на заднем стекле обычно есть эффективный электроподогрев, передних боковых нам хватит хотя бы частично чистых (это неправда, но именно так мы часто думаем), а лобовое – наше самое главное стекло. А еще оно очень наклонное и большое, поэтому собирает на себя наиболее льда. Наконец, его очень не желательно поцарапать, что нередко случается во время борьбы со льдом. Итак:

Начинайте с лобового стекла. Его надо нагреть, направив на него поток теплого воздуха из отопителя.

Включите обогреватель заднего окна и зеркал, а если есть – и обогреватель лобового стекла;

Когда на вашей машине есть обогреватель лобового стекла, не сочтите его панацеей ото льда. На самом деле все равно придется ждать, особенно если лед толстый;

Не пытайтесь разрушать толстый лед на крошки, отрывая его из стекла по кусочку – это наименее рациональный путь. Целесообразно снимать ее как корочку, большими фрагментами. А для этого достаточно отсоединить "лепестки" льда от стекла, а потом удалить его прочь;

В помощь теплому воздуху из отопителя (или вместо него) используйте незамерзающую жидкость-дефростер – так называемый размораживатель стекла. Если лед толстый, не следует тщетно лить препарат прямо на поверхность льда, заливайте жидкость между льдом и стеклом. Это будет удобнее сделать, если продрать на льду вверху стекла узкую щель, и понемногу лить туда ваш дефростер;

Нетолстый лед можно попытаться смыть жидкостью-размораживателем, просто поливая ее с распылителя на лед;

Проще начинать взрывать лед скребком там, где лед уже начал плавиться. К примеру, на лобовом стекле это зоны у стеклоочистителей, куда сначала поступает теплый воздух от отопителя. А окна двери обычно начинают прогреваться из района зеркал заднего вида.

Средства предостережения

Лобовое стекло на современных автомобилях часто бывает, как говорят мастера СТО, мягким – то есть на нем легко оставить царапины, в том числе – и пластиковым скребком. Поэтому при удалении льда надо быть осторожным, ведь в темное время суток эти микроцарапины мешают водителю, отражая и рассеивая свет встречных фар. Не царапайте стекло скребком, особенно напротив водительского места.

Еще одна, более серьезная угроза – контрастное изменение температуры воздуха, направляемого отопителем на холодное лобовое стекло: оно может просто треснуть от слишком горячего воздуха. Итак, направляйте воздух на стекло сразу после запуска двигателя, когда поток еще прохладный и набирает температуру постепенно. И ни в коем случае нельзя пытаться смывать лед горячей водой из чайника или термоса.

Если коротко

То, что мы в этой публикации говорим в основном о лобовом стекле, не означает, что можно трогаться с места, пока не будут очищены другие окна, обеспечивающие обзор для водителя. Не рассчитывайте на то, что лед где-нибудь денется из окон во время движения, дождитесь на парковке, пока он сползет с теплого стекла, помогите ему скребком или препаратом-размораживателем.