Як швидко навчитися їздити на авто: поради для новачків

Перед першими поїздками за кермом треба розібратись, як це робиться теоретично, щоби захистити курсанта автошколи від його найстрашнішого ворога – психологічного бар’єру. Як правильно вчитись водити машину, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.
Про найважливіші правила підходу до навчання автосправі читайте в матеріалі РБК-Україна.
Претендент на звання водія не стане водієм, якщо він не опанував двома складовими шоферської майстерності: по-перше, він повинен вміти керувати машиною як технічним пристроєм, і по-друге, він має навчитись взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. Які, звісно ж, заважають кожному з нас рухатись своїми маршрутами.
У кожній автошколі є затверджені методики навчання, але ми скажемо, що варто починати з керування машиною – його треба довести до автоматизму. Адже водій, який щоразу відволікається очима і руками на маніпуляції, скажімо, з перемикання передач, навряд чи зможе правильно розібратись з ситуацією на нерегульованому перехресті. Якщо навчання з шкільним інструктором вам замало, знайдіть автомобіль та вільну польову дорогу, і самостійно потренуйтесь на ній у кількох вправах.
Рушання з місця. Цей пункт стосується машин як з механікою, так і з автоматом. Навчіться, прислухаючись до механізмів автомобіля, ловити той момент, коли змикаються диски зчеплення і машина ось-ось почне зрушувати з місця. При цьому на механіці двигун може втрачати оберти, тож важливо, додаючи оберти, не дати йому заглухнути. Але і забагато газу теж недобре – що на механіці, що на автоматі. Рушайте багато разів поспіль, аж поки у вас все буде виходити автоматично.
Гальмування і зупинка. Це завдання простіше, але важливі нюанси теж є, і стосуються вони зокрема дій після зупинки. Зокрема, на механіці можна випадково заглушити двигун, недоречно кинувши педаль зчеплення, а на автоматі неправильні дії призведуть до несанкціонованого повільного руху машини вперед. Відпрацюйте зупинку машини у конкретній точці – це важливо і цьому теж треба буде вчитись.
Повороти. Складність тут у тому, щоб погодити обертання керма і швидкість машини. При тому ключова умова – в повороті не можна котитись, машина має їхати на одній з нижчих передач. Відпрацювати цей маневр буде простіше, якщо ви знайдете безпечну польову дорогу з поворотами різного радіусу і крутизни. Або побудуйте собі звивистий маршрут на вільному майданчику, використовуючи сигнальні конуси.
Тут на водія початківця чекає більше складнощів, адже гама ситуацій на дорозі набагато ширша, ніж при маніпуляціях з органами управління. Перш за все, треба вивчити Правила дорожнього руху – без цього немає сенсу говорити про їзду по дорогам загального користування.
Насправді проїзд будь-якого перехрестя – це успішне вирішення двох завдань. Перш за все вам слід визначити всі транспортні засоби, чиї траєкторії будуть перетинатись з вашими, а по-друге, визначити черговість їх проїзду, враховуючи звісно ж і себе. Важливо, щоб всі інші водії вас бачили і ви зрозуміли, що вони планують той же порядок проїзду, що і ви.
Отримати впевненість у складних ситуаціях на перехрестях можна тільки після поїздок в реальних мовах. Щоб було не так страшно, почніть із знайомих вам перехресть, і в ті години, коли на них небагато транспорту. Дуже бажано мати поряд в машині досвідченого водія, який буде підстраховувати вас – зокрема, затверджуючи ваші рішення щодо пріоритетності проїзду транспортних засобів.
Зібравшись отримати права, ви повинні усвідомити одну річ: якою б модною ні була ваша автошкола, для того щоб навчитись безпечно водити машину, вам багато чого доведеться зробити самому. По-перше, розібратись із Правилами дорожнього руху, по-друге – навчитись поводитись з кермом та педалями, і по-третє, навчитись швидко вирішувати логічні задачки під час проїзду різного роду розв’язок. Це не просто, але абсолютно доступно, хоча попрацювати трохи доведеться.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, чому пішохід не завжди правий.