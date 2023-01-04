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Как быстро аграрный сектор Украины восстановится после войны: прогноз Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Среда 04 января 2023 11:13
Как быстро аграрный сектор Украины восстановится после войны: прогноз Минагрополитики Фото: аграрный сектор Украины возобновится после войны через 2-3 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Аграрный сектор Украины многоотраслевой и, чтобы восстановить показатели довоенного периода, потребуется не один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона.

"Все будет зависеть от направления агросектора. Конечно, самый быстрый цикл восстановления - в растениеводстве, хотя разминирование довольно сложная процедура. А также в птицеводстве. Но если сложить все факторы воедино, то, к сожалению, полноценное восстановление нашего агросектора займет ориентировочно 2-3 года, в зависимости от типа производства. Это если говорить о показателях довоенных времен", - сказал он.

Высоцкий подчеркнул, что несмотря на полномасштабную агрессию России, украинские фермеры во всех уголках Украины, где это было возможно, продолжали полевые работы.

"Собранная информация по посевным площадям на 2023 год показывает, что все мы верим в ВСУ и эта вера помогает аграриям сейчас готовиться к посеву максимально возможных площадей уже этой весной", - сообщил чиновник.

Напомним, по прогнозу Минагрополитики, из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет на 3-5%.

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Министерство аграрной политики
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