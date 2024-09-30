Як ще зможуть ідентифікувати загиблих та зниклих безвісти в Україні: деталі

Йдеться про можливість встановлення особи за допомогою стоматологічної формули.

Він зазначив, що для ідентифікації осіб використовують не лише ДНК, але й візуальне впізнання, а також за іншими відомостями. Однак наразі, за його словами, планується переймання досвіду в іноземних інституціях, які вже використовують для цього стоматологічну формулу.

"Ми використовуємо не тільки ДНК. Це і візуальне впізнання, впізнання за іншими відомостями, які в нас є по зниклому безвісти, дактилоскопічна експертиза – відбитки пальців. Зараз йде серйозна дискусія щодо використання можливості стоматологічної формули - ми будемо переймати досвід в іноземних інституціях та впроваджувати такі можливості на майбутнє", - заявив Добросердов.

Ідентифікація за допомогою стоматологічної формули

Встановлення особи загиблого чи зниклого безвісти за стоматологічною формулою полягає у порівнянні даних про зуби жертви з наявною інформацією з її медичних або стоматологічних карток. Зуби є унікальними для кожної людини, і навіть після тривалого часу або під впливом високих температур зуби часто зберігаються, що робить їх цінним інструментом для ідентифікації. Зубна формула включає кількість, стан, пломби, протези та інші стоматологічні особливості.

Цей метод широко використовують у багатьох країнах, зокрема:

США та Канада використовують стоматологічні дані в процесах ідентифікації жертв катастроф і нещасних випадків.

та використовують стоматологічні дані в процесах ідентифікації жертв катастроф і нещасних випадків. Європейські країни , такі як Великобританія та Німеччина, також активно застосовують цей метод для встановлення особи загиблих.

, такі як Великобританія та Німеччина, також активно застосовують цей метод для встановлення особи загиблих. Японія та інші азійські країни використовують стоматологічну формулу після природних катастроф або під час кримінальних розслідувань.

Цей підхід є важливим компонентом судово-медичної експертизи в усьому світі.