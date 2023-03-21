UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як сезонне переведення годинників впливає на здоров'я: пояснення лікаря

Фото: переведення годинників може негативно вплинути на здоров'я (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Сезонне переведення годинників може негативно впливати на стан здоров'я. Особливо якщо є проблеми із серцево-судинною системою.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар та експерт у сфері здоров'я Уляна Вернер.

За її словами, переведення стрілок годинника впливає на добовий ритм організму, тобто на режим сну та бадьорості. У зв'язку з цим можливі дискомфорт, втома та порушення сну, особливо у перші кілька днів.

Причому якщо особа вже має проблеми із серцево-судинною системою, це може спровокувати порушення функцій серця, призвести до зростання артеріального тиску, почастішання епізодів аритмії. А оскільки серцево-судинна система відповідає за доставку кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій може призвести до серйозних наслідків.

Крім того, дослідження показали, що перехід на літній час може порушити циркадний ритм - внутрішнього годинника, який регулює добовий цикл біологічних процесів. Основою циркадного ритму є гіпоталамус (область у головному мозку). Він реагує на світло і коригує рівень мелатоніну - гормону, що відповідає за регуляцію добового ритму.

"Перехід на літній час може порушити режим сну, тому що змінюється світловий режим. Коли годинник переводять вперед, світло з'являється раніше, тому люди зазвичай недосипають необхідну норму. Зміни циркадного ритму можуть вплинути на здоров'я, включаючи погіршення настрою, пам'яті та уваги, проблеми зі сном та зниження функцій мозку", - додала Вернер.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше докладніше розповіло про всі "за" та "проти", що стосується переходу на літній час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
годинникПереведення годинників в Україні