Як сезонне переведення годинників впливає на здоров'я: пояснення лікаря

За її словами, переведення стрілок годинника впливає на добовий ритм організму, тобто на режим сну та бадьорості. У зв'язку з цим можливі дискомфорт, втома та порушення сну, особливо у перші кілька днів.

Причому якщо особа вже має проблеми із серцево-судинною системою, це може спровокувати порушення функцій серця, призвести до зростання артеріального тиску, почастішання епізодів аритмії. А оскільки серцево-судинна система відповідає за доставку кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій може призвести до серйозних наслідків.

Крім того, дослідження показали, що перехід на літній час може порушити циркадний ритм - внутрішнього годинника, який регулює добовий цикл біологічних процесів. Основою циркадного ритму є гіпоталамус (область у головному мозку). Він реагує на світло і коригує рівень мелатоніну - гормону, що відповідає за регуляцію добового ритму.

"Перехід на літній час може порушити режим сну, тому що змінюється світловий режим. Коли годинник переводять вперед, світло з'являється раніше, тому люди зазвичай недосипають необхідну норму. Зміни циркадного ритму можуть вплинути на здоров'я, включаючи погіршення настрою, пам'яті та уваги, проблеми зі сном та зниження функцій мозку", - додала Вернер.