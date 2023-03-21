Как сезонный перевод часов влияет на здоровье: объяснение врача

По ее словам, перевод стрелок часов влияет на суточный ритм организма, то есть на режим сна и бодрствования. В связи с этим возможны дискомфорт, усталость и нарушение сна, особенно в первые несколько дней.

Причем если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, это может спровоцировать нарушение функций сердца, привести к росту артериального давления, учащению эпизодов аритмии. А поскольку сердечно-сосудистая система отвечает за доставку кислорода и других питательных веществ всем органам и тканям организма, любой сбой может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, исследования показали, что переход на летнее время может нарушить циркадный ритм - внутренних часов, которые регулируют суточный цикл биологических процессов. Основой циркадного ритма является гипоталамус (область в головном мозге). Он реагирует на свет и корректирует уровень мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию суточного ритма.

"Переход на летнее время может нарушить режим сна, так как меняется световой режим. Когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму. Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга", - добавила Вернер.