Як самостійно провести діагностику двигуна авто: корисні поради водіям

Потреба перевірити стан двигуна у власника виникає не так часто – наприклад, при виборі вживаного автомобіля при його купівлі або при проблемах з мотором на своєму авто. Звісно, остаточний діагноз двигуну має поставити професіонал, але сам власник за наявності певних знань цілком може провести попередню перевірку, щоб відсіяти найбільш явні і найстрашніші поламки.

Заглядаємо під пробку

Заливна горловина на верхній кришці двигуна може чимало розповісти про стан агрегата. Слід відкрутити її на непрацюючому моторі і роздивитися зсередини. Знос двигуна ще далекий від критичного, коли пробка чиста або трохи волога від оливних випарів. Якщо машина не ваша, майте на увазі, що пробку могли спеціально очистити, але нижче йдеться про те, як це перевірити.

На кришці зсередини може бути така собі кремово-біла емульсія. Зазвичай це не означає нічого страшного, це наслідки того, що машина останніми днями їздила з непрогрітим двигуном.

А ось якщо на пробці є некрасивий чорний нагар, то перед вами або машина з величезним пробігом, або мотор, що постійно працював на неякісній оливи. Тобто, цей двигун потребує детальної перевірки. Зокрема, варто розібратись, чи немає такого ж нагару під кришкою клапанного механізму – на інших деталях ГРМ.

Всередині під кришкою

Озброївшись ліхтариком, треба вивчити деталі, які можна побачити через згадану вище заливну горловину. Якщо там все теж вкрито чорним нагаром, знайте, що двигун добряче зношений, "жере" оливу і скоро потребуватиме великого ремонту. Не такі страшні світлі лакові відкладення коричневого відтінку – то всього лише свідчення чималого пробігу, але не катастрофічного зносу.

Чи не димить горловина

При роботі прогрітого мотора на холостому ходу слід перевірити, чи не йде з цієї горловини сизуватий димок. Якщо так, йдеться про зношені деталі циліндро-поршневої групи, тобто має місце одна з останніх стадій зносу мотора.

Чи не стрибає пробка

Ще один тест навколо оливної горловини – на предмет потужних пульсацій повітря в ній. Якщо кришка, при працюючому моторі вільно покладена на отвір горловини, буде танцювати, поштовхувана потоками повітря – значить, двигун сильно зношений. Хоча легкі пульсації повітря під клапанною кришкою допустимі, тим більше, якщо мотор давно вже не новий.

Олива і бруд на двигуні

Агрегат з пробігом понад 150 – 250 тис. км дуже часто обростає нашаруваннями оливи. Це не завжди погано, але може свідчити і про серйозні негаразди – знос поршневої та проблеми з системою вентиляції картера, тому брудний двигун потребує детальної діагностики.

Але якщо мотор має великий пробіг і при тому геть чистий, це теж підозріло – може бути, що його нещодавно помили. І можливо для того, щоб знищити вищезгадані сліди років і сотень тисяч кілометрів. Тобто це привід добре пошукати сліди масних нашарувань у потаємних закутках двигуна і замовити більш детальну діагностику.

Бачок з антифризом

Коли двигун не працює, треба зазирнути у компенсаційний бачок системи охолодження і роздивіться поверхню рідини в ньому – недобре, якщо на ній будуть піна і неоднорідні плями мастила. Такі симптоми дуже схожі на пошкодження прокладки головки блоку циліндрів – а це означає скорий ремонт. А брудний, темний чи рудий колір антифризу говорить лише про те, що його давно не замінювали.

Вихлопна труба і гази

Вихлопні гази на прогрітому двигуні мають бути чистими. Сизий відтінок вихлопу – це майже вирок мотору. Гази слід роздивлятись під час кількох поспіль прогазовок до 3 – 4 тисяч об/хв. Ще один, більш прискіпливий тест покаже проблеми циліндро-поршневої групи, які лише починаються. Якщо спочатку близько 5 секунд потримати прогрітий двигун на 3000 об/хв, а потім кілька разів різко натиснути акселератор, розкрутивши мотор до 4 – 5 тис. об/хв, може з’явитися та сама легка синьова, яка свідчить про початок зносу кілець і циліндрів. Для підтвердження сумного діагнозу перевірте, чи немає сажі у вихлопній трубі – і шукайте її не тільки скраю, а й у глибині.

Коротко

Елементарні навички діагноста знадобляться водієві не тільки при покупці автомобіля, а й при контролі власної машини, яка вже давно експлуатується в сімейному автопарку. Якщо машина у поважному віці, це варто час від часу робити, щоби не прогавити серйозні проблеми в двигуні. Адже вчасно помічені негаразди дають змогу обійтися меншим – і більш дешевим – ремонтом.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.