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Як Русин перший гол у чемпіонаті Англії забив: відео

Сандерленд, Вівторок 02 січня 2024 10:27
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Як Русин перший гол у чемпіонаті Англії забив: відео Фото: Назарій Русин і Алекс Прітчард розібралися з "Престоном" (twitter.com/SunderlandAFC)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної України Назарій Русин відзначився першим забитим м'ячем в англійському Чемпіоншипі в складі "Сандерленда". Команда вдома здолала "Престон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Чемпіоншип, 26-й тур

"Сандерленд" – "Престон" – 2:0

Голи: Прітчард, 10, Русин, 44

"Чорні коти" зуміли оформити швидкий м'яч. На 10-й хвилині Прітчард отримав передачу від Екви в центрі поля і трохи просунувся вперед. Далі нападник наважився пробити метрів із 25-ти та ввігнав м'яч точнісінько під стійку.

Зоряний час Русина настав під завісу першої половини. У контратаці "Сандерленда" Кларк пройшов лівим флангом і прострілив у район воротарського майданчика. А там українець у боротьбі з оборонцем зіграв у дотик повз голкіпера – 2:0.

У другому таймі жодна з команд не забивала. Русин провів на полі 75 хвилин. Далі його замінив хавбек Ба. "Чорні коти" завдяки перемозі піднялися на 6-те місце в турнірній таблиці. Воно надасть можливість зіграти в плей-офф за путівку в АПЛ.

Загалом у сезоні 2023/24 Русин провів 10 поєдинків у Чемпіоншипі, в яких оформив 1 м'яч і 1 асист. Ще 2 матчі (1 гол) він зіграв за резерв "Сандерленда". Розпочав кампанію ще в складі луганської "Зорі" – 5 поєдинків, 3 м'ячі.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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