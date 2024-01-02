Як Русин перший гол у чемпіонаті Англії забив: відео
Нападник збірної України Назарій Русин відзначився першим забитим м'ячем в англійському Чемпіоншипі в складі "Сандерленда". Команда вдома здолала "Престон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Англія, Чемпіоншип, 26-й тур
"Сандерленд" – "Престон" – 2:0
Голи: Прітчард, 10, Русин, 44
"Чорні коти" зуміли оформити швидкий м'яч. На 10-й хвилині Прітчард отримав передачу від Екви в центрі поля і трохи просунувся вперед. Далі нападник наважився пробити метрів із 25-ти та ввігнав м'яч точнісінько під стійку.
Зоряний час Русина настав під завісу першої половини. У контратаці "Сандерленда" Кларк пройшов лівим флангом і прострілив у район воротарського майданчика. А там українець у боротьбі з оборонцем зіграв у дотик повз голкіпера – 2:0.
У другому таймі жодна з команд не забивала. Русин провів на полі 75 хвилин. Далі його замінив хавбек Ба. "Чорні коти" завдяки перемозі піднялися на 6-те місце в турнірній таблиці. Воно надасть можливість зіграти в плей-офф за путівку в АПЛ.
Загалом у сезоні 2023/24 Русин провів 10 поєдинків у Чемпіоншипі, в яких оформив 1 м'яч і 1 асист. Ще 2 матчі (1 гол) він зіграв за резерв "Сандерленда". Розпочав кампанію ще в складі луганської "Зорі" – 5 поєдинків, 3 м'ячі.
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