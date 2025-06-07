Як розводять клієнтів на СТО: три ефективних способи

Сучасне авто настільки складне, що власник може і приблизно не уявляти суть його неполадок. Чим вміло користуються нечесні сервісмени. Розповідаємо про найбільш відпрацьовані схеми обману клієнтів на СТО.

Про те, як розпізнати спробу ошукати вас на СТО, читайте в матеріалі РБК-Україна

Чому таке стає можливим

Поки з одного боку автомобілі стають дедалі складнішими, з іншого боку майстри автосервісу вимушено стають більш кваліфікованими. Певно, саме це дає декому з них підстави почуватись зверхньо до клієнта.

Таким чином і з’являються передумови для недобросовісної поведінки окремих сервісменів. Методи обману на СТО не надто різноманітні, але розвиток технологій дає шахраям нові можливості для маніпуляцій.

Далі ми розглянемо три найпоширеніші схеми та хитрощі, які майстри можуть використовувати, щоб отримати з клієнта зайві гроші.

Фото: як розводять клієнтів на СТО (freepik.com)

Олива на корпусі? Міняймо весь вузол!

Одним із найбільш поширених прийомів обману є нав’язування непотрібних ремонтних робіт. Це особливо легко зробити, якщо клієнт не дуже обізнаний у техніці.

Наприклад, механік може показати сліди оливи на поверхні певного вузла та заявити, що необхідна його повна заміна.

Часто клієнтові кажуть, що ці сліди потіння оливою - сигнал про серйозну проблему, і що потрібно негайно змінити цілий вузол. Хоча часто досить замінити гумове ущільнювальне кільце, картонну прокладку чи дужче затягнути різьбове кріплення – і проблема піде.

Що робити? Щоб не стати жертвою такого шахрайства, не погоджуйтеся на заміну вузла одразу. Спершу запитайте у майстрів про альтернативні варіанти ремонту. А можна прямо заявити, що плануєте звернутися до іншої СТО для підтвердження діагнозу.

Тоді бувалий майстер, розуміючи, що клієнт не готовий бездумно погоджуватися на сумнівні пропозиції, знайде спосіб переглянути своє рішення та красиво вийти із ситуації.

Іржава гайка - ремонт удвічі дорожчий

Ще один поширений спосіб обману - виставлення рахунку за роботи, які не виконувалися. Ви можете отримати відремонтовану машину, а разом із нею - рахунок з цифрою, яка значно перевищує початково озвучену.

Аргументом може бути те, що майстрам довелося витратити зайвий час через "заіржавілу гайку", "закислу різьбу" або "зламану шпильку".

Що робити? Запитайте, чому зміни в обсязі робіт не були попередньо узгоджені з замовником.

Якщо вас не попередили про ускладнення та не отримали згоду на виконання додаткової роботи, у вас формально є підстави відмовитися від сплати зайвих витрат. Хоча на ділі ситуація неоднозначна і краще до такого взагалі не доводити.

Низькоякісні деталі замість оплачених

Ще один некрасивий прийом - встановлення на машину запчастин дешевших, ніж ті, за які ви заплатили. Це може траплятися навіть якщо ви принесли свою запчастину.

Недобросовісні майстри можуть використати дешевший аналог або навіть залишити стару деталь, запевняючи, що вона була замінена.

Що робити? Уникнути такого шахрайства можна, якщо бути присутнім на місці робіт. Інший спосіб - обирайте СТО з хорошою репутацією, якій ви довіряєте і яка цінує своє ім’я.

Фото: як запобігти розводу на СТО (Getty Images)

Як захиститися від обману на СТО?

Варто заздалегідь ознайомитися з офіційним прайсом майстерні та вартістю нормо-години роботи механіка. Взагалі ці дані мають бути розміщені на видному місці у столі замовлень. Але якщо їх немає, намагайтеся до початку роботи отримати хоча б попередню цифру.

А після виконання ремонту обов’язково заберіть наряд-замовлення. Цей документ є підтвердженням виконаних робіт, встановлених деталей та використаних матеріалів. Теоретично, він також має слугувати гарантією на виконану роботу.