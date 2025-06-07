Как разводят клиентов на СТО: три эффективных способа

Современное авто настолько сложное, что владелец может и приблизительно не представлять суть его неполадок. Чем умело пользуются нечестные сервисмены. Рассказываем о наиболее отработанных схемах обмана клиентов на СТО.

О том, как распознать попытку обмануть вас на СТО, читайте в материале РБК-Украина

Почему такое становится возможным

Пока с одной стороны автомобили становятся все сложнее, с другой стороны мастера автосервиса вынужденно становятся более квалифицированными. Вероятно, именно это дает некоторым из них основания чувствовать себя пренебрежительно к клиенту.

Таким образом и появляются предпосылки для недобросовестного поведения отдельных сервисменов. Методы обмана на СТО не слишком разнообразны, но развитие технологий дает мошенникам новые возможности для манипуляций.

Далее мы рассмотрим три самые распространенные схемы и хитрости, которые мастера могут использовать, чтобы получить с клиента лишние деньги.

Фото: как разводят клиентов на СТО (freepik.com)

Масло на корпусе? Меняем весь узел!

Одним из наиболее распространенных приемов обмана является навязывание ненужных ремонтных работ. Это особенно легко сделать, если клиент не очень разбирается в технике.

Например, механик может показать следы масла на поверхности определенного узла и заявить, что необходима его полная замена.

Часто клиенту говорят, что эти следы потения маслом - сигнал о серьезной проблеме, и что нужно немедленно заменить целый узел. Хотя часто достаточно заменить резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку или сильнее затянуть резьбовое крепление - и проблема уйдет.

Что делать? Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, не соглашайтесь на замену узла сразу. Сначала спросите у мастеров об альтернативных вариантах ремонта. А можно прямо заявить, что планируете обратиться в другую СТО для подтверждения диагноза.

Тогда бывалый мастер, понимая, что клиент не готов бездумно соглашаться на сомнительные предложения, найдет способ пересмотреть свое решение и красиво выйти из ситуации.

Ржавая гайка - ремонт вдвое дороже

Еще один распространенный способ обмана - выставление счета за работы, которые не выполнялись. Вы можете получить отремонтированную машину, а вместе с ней - счет с цифрой, которая значительно превышает изначально озвученную.

Аргументом может быть то, что мастерам пришлось потратить лишнее время из-за "заржавевшей гайки", "закисшей резьбы" или "сломанной шпильки".

Что делать? Спросите, почему изменения в объеме работ не были предварительно согласованы с заказчиком.

Если вас не предупредили об осложнении и не получили согласие на выполнение дополнительной работы, у вас формально есть основания отказаться от уплаты лишних расходов. Хотя на деле ситуация неоднозначная и лучше до такого вообще не доводить.

Низкокачественные детали вместо оплаченных

Еще один некрасивый прием - установка на машину запчастей дешевле, чем те, за которые вы заплатили. Это может случаться даже если вы принесли свою запчасть.

Недобросовестные мастера могут использовать более дешевый аналог или даже оставить старую деталь, уверяя, что она была заменена.

Что делать? Избежать такого мошенничества можно, если присутствовать на месте работ. Другой способ - выбирайте СТО с хорошей репутацией, которой вы доверяете и которая ценит свое имя.

Фото: как предотвратить развод на СТО (Getty Images)

Как защититься от обмана на СТО?

Стоит заранее ознакомиться с официальным прайсом мастерской и стоимостью нормо-часа работы механика. Вообще эти данные должны быть размещены на видном месте в столе заказов. Но если их нет, старайтесь до начала работы получить хотя бы предварительную цифру.

А после выполнения ремонта обязательно заберите наряд-заказ. Этот документ является подтверждением выполненных работ, установленных деталей и использованных материалов. Теоретически, он также должен служить гарантией на выполненную работу.