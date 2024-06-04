Як розважити дитину, коли немає світла: список ігор та порад

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Як пояснити дитині, чому вимикають світло

Як зазначають психологи, маленьким дітям необхідно пояснити, що світло виробляється на спеціальних електростанціях. Але зараз таких підстанцій стало менше. Через це електрики на всіх не вистачає, тому її вмикають по черзі.

Якщо ж дитина зовсім маленька, то про відключення можна розповісти у грайливій формі. До прикладу - вигадати казку про світло, яке ходить у гості. Дитині варто заздалегідь пояснити, що таке відключення світла, щоб це не стало для неї несподіванкою.

Особливо варто акцентувати на те, що не варто боятись, а у випадку якщо страшно, то можна покликати когось з дорослих.

Батьки мають дбати про свій емоційний стан

Однак батькам також варто не забувати про свій емоційний стан під час блекаутів. Головне, що варто пам'ятати коли вимкнули світло - чим спокійніший і стабільніший дорослий, тим спокійніша дитина. Саме підтримка дорослих допомагає дітям легше переносити темряву.

Психологи зазначають, що час, проведений без світла, може значно зблизити родину. Адже його можна перетворити у гру, зайнятись спільними справами.

Відсутність світла сильно впливає на настрій не тільки у дорослих, а і у дітей. Адже ділянки мозку, що сприймають рівень освітлення та відповідають за настрій, пов’язані між собою, тому зміни в освітленні з високою ймовірністю впливають на настрій.

Що робити, якщо дитина боїться темряви

Досить часто дітей лякає темрява. Тому варто знати як діяти у таких випадках.

Запропонуйте їй посвітити ліхтариком та дослідити кімнату, де ви знаходитесь та перевірити, чи дійсно там хтось є. Дитина може попросити, щоб ви нікуди від неї не відходили - варто прислухатись її та не відходити. У випадку, якщо вам кудись потрібно, йдіть разом із нею.

Від страху дитину можна відволікти іграми, скласти разом історію чи просто поспілкуватися. Також можна придбати для дитини окремий, її власний ліхтарик. Для зниження дитячої тривожності важливо обійняти дитину, розповісти щось веселе.

Що необхідно мати на випадок відключення світла

Необхідно бути готовим до відключення світла. У будинку має бути тривожна коробочка, де будуть найнеобхідніші речі:

ліхтарик із запасними батарейками чи акумулятором;

кілька павербанків. Варто тримати їх постійно зарядженими, саме вони допоможуть залишатися на зв’язку;

батарейки різних типів;

сірники та свічки;

термос;

запас питної води;

їжа, що не потребує приготування;

у випадку, якщо температура повітря в приміщенні впаде нижче 19 градусів, необхідно подбати про теплі речі та ковдри.

Ігри та розваги для дітей

Щоб дитина відчувала себе у безпеці та психологічно комфортно під час блекаутів запропонуйте їй цікаву гру. За словами спеціалістів, це найпростіший спосіб трансформувати напругу.

Через відсутність світла список ігор може бути дещо обмежений, тому в нагоді стануть різні словесні ігри.

Самі прості з них:

"Міста" (на останню літеру назви міста по черзі називати нову назву);

називати всі предмети одного кольору;

"Зіпсований телефон";

називати все, що поміститься в банку.

"20 запитань" - гра навчить дітей ставити запитання точно і прицільно, адже дитина має 20 спроб, щоб вгадати предмет або явище, яке задумав інший гравець.

"Що всередині?" - ви називаєте предмет, а дитина має одразу сказати, що чи хто всередині. Наприклад: ваза - квіти, чашка - кава.

"Правда або дія".

Однак якщо у вашому розпорядженні є ліхтарики, то арсенал ігор буде більше:

"Театр тіней" - за допомогою великого ліхтаря можна влаштувати дитині театр тіней на стіні, використовуючи руки та підручні предмети;

"Крокодил" - чим молодші учасники, тим простіші слова слід загадувати. Тут залучається логіка, розвиваються артистичні здібності, міміка.

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