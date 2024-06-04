Як розважити дитину, коли немає світла: список ігор та порад

Діти під час відключення світла є однією з найбільш уразливих категорій. Тому у батьків часто виникає питання, чим зайнятися з дітьми у таких умовах.
Про те, як можна розважити дитину під час блекаутів розповідає РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба Міністерства охорони здоров'я, сайт "Dity in UA", UNICEF Ukraine.
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Як зазначають психологи, маленьким дітям необхідно пояснити, що світло виробляється на спеціальних електростанціях. Але зараз таких підстанцій стало менше. Через це електрики на всіх не вистачає, тому її вмикають по черзі.
Якщо ж дитина зовсім маленька, то про відключення можна розповісти у грайливій формі. До прикладу - вигадати казку про світло, яке ходить у гості. Дитині варто заздалегідь пояснити, що таке відключення світла, щоб це не стало для неї несподіванкою.
Особливо варто акцентувати на те, що не варто боятись, а у випадку якщо страшно, то можна покликати когось з дорослих.
Однак батькам також варто не забувати про свій емоційний стан під час блекаутів. Головне, що варто пам'ятати коли вимкнули світло - чим спокійніший і стабільніший дорослий, тим спокійніша дитина. Саме підтримка дорослих допомагає дітям легше переносити темряву.
Психологи зазначають, що час, проведений без світла, може значно зблизити родину. Адже його можна перетворити у гру, зайнятись спільними справами.
Відсутність світла сильно впливає на настрій не тільки у дорослих, а і у дітей. Адже ділянки мозку, що сприймають рівень освітлення та відповідають за настрій, пов’язані між собою, тому зміни в освітленні з високою ймовірністю впливають на настрій.
Досить часто дітей лякає темрява. Тому варто знати як діяти у таких випадках.
Запропонуйте їй посвітити ліхтариком та дослідити кімнату, де ви знаходитесь та перевірити, чи дійсно там хтось є. Дитина може попросити, щоб ви нікуди від неї не відходили - варто прислухатись її та не відходити. У випадку, якщо вам кудись потрібно, йдіть разом із нею.
Від страху дитину можна відволікти іграми, скласти разом історію чи просто поспілкуватися. Також можна придбати для дитини окремий, її власний ліхтарик. Для зниження дитячої тривожності важливо обійняти дитину, розповісти щось веселе.
Необхідно бути готовим до відключення світла. У будинку має бути тривожна коробочка, де будуть найнеобхідніші речі:
Щоб дитина відчувала себе у безпеці та психологічно комфортно під час блекаутів запропонуйте їй цікаву гру. За словами спеціалістів, це найпростіший спосіб трансформувати напругу.
Через відсутність світла список ігор може бути дещо обмежений, тому в нагоді стануть різні словесні ігри.
Самі прості з них:
Однак якщо у вашому розпорядженні є ліхтарики, то арсенал ігор буде більше:
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