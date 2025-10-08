Як розраховуватимуть суму сертифікатів "єВідновлення" в історичних будинках: відповідь Шуляк

Це зумовлено тим, що для історичних будівель один з коефіцієнтів, який впливає на розмір суми сертифіката, вищий.

За її словами, станом на кінець вересня, внаслідок російської збройної агресії було пошкоджено або зруйновано понад півтори тисячі будинків, які є об’єктами культурної спадщини.

Власники житла, розташованого у таких будинках, з 1 жовтня отримали можливість подаватись на "єВідновлення", якщо їхню квартиру було зруйновано або пошкоджено.

Але у випадку знищеного житла, розташованого у будинках з таким статусом, сума житлового сертифіката буде дещо вищою, ніж для тих, які такого статусу не мають.

"У формулі, за якою розраховують суму сертифіката, є так званий коефіцієнт року забудови. Для будинків, що не є обʼєктами культурної спадщини, цей коефіцієнт становить від 0,9 до 1,03. А для будинків, які мають історичну цінність, - 1,22. Ці значення прописані в Постанові КМУ №600, яка затверджує порядок надання компенсації "єВідновлення" та визначає механізм надання допомоги", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що до інших показників, які впливають на розмір суми сертифіката, відносять, зокрема:

Базову вартість 1 м² житла на вторинному ринку по всій Україні;

Регіональний коефіцієнт, що залежить від області/міста розташування знищеної квартири;

Коефіцієнт за кількістю кімнат;

Коефіцієнт за роком зведення будинку;

Площу знищеної квартири, але для розрахунку беруть не більше 150 м², тощо.

"Який буде механізм відновлення ось такого житла, і чи не буде він сильно забюрократизований? Не буде точно. Ми дуже довго очікували, поки Міністерство культури ухвалить відповідну постанову, тому що дуже багато людей, які проживають у будинках, які мають статус пам’ятки або національного значення, або місцевого значення, давно розраховували на можливість отримання компенсації. Справа в тому, що до 1 жовтня фактично не можна було оформити компенсацію за пошкоджене житло, не можна було отримати сертифікат, тому що не знали, яким чином урегулювати питання, щоб цю пам’ятку правильно відреставрувати. Нарешті зараз відповідне рішення знайдено, - зазначила Олена Шуляк.

Вона пояснила, що завдяки Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕССБ) спрощено порядок отримання дозволів і погоджень, що означає менше бюрократії, оптимізовані процеси. Також нарешті дуже чітко прописані терміни, а також у якому випадку дає згоду той чи інший орган охорони культурної спадщини.

"Ми скорочуємо час і процедури, щоб пришвидшити реальне відновлення нашої культурної спадщини. Будемо сподіватися, що громадяни, в яких зруйнована квартира саме в будинках, які мають статус пам'ятки, нарешті отримуватимуть відповідні гроші й будуть відновлюватись уже сьогодні", - резюмувала Олена Шуляк.