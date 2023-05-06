Як розпізнати алергію: медики пояснили, на що звернути увагу

Кожна п’ята людина у світі страждає на алергію. Невдовзі, за прогнозами фахівців, від алергії потерпатиме половина всього людства, в Україні ж на цю недугу хворіє близько 10 мільйонів людей.
Про те як розпізнати алергію пояснили в ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ", передає РБК-Україна.
"Алергію може спричинити і звичайна пилюка, і навіть сонячне проміння. Але 50 відсотків усіх алергіків страждають від специфічної реакції саме на пилок рослин. Пора цвітіння дерев або трав перетворюється для них на період страждань", - розповідають медики.
Пояснюється, що причиною тому є збій у роботі імунної системи. Вона починає сприймати безпечні речовини як загрозу, і внаслідок цього організм видає специфічну реакцію.
Існує низка симптомів, які допоможуть зрозуміти, чи дійсно ви страждаєте від алергії, а саме:
Медики застерігають - якщо перераховані симптоми стали турбувати вас частіше і тривають більше звичайного, зверніться до спеціаліста: алерголога чи імунолога.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про способи полегшення симптомів сезонної алергії.
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