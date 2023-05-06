Як розпізнати алергію: медики пояснили, на що звернути увагу

"Алергію може спричинити і звичайна пилюка, і навіть сонячне проміння. Але 50 відсотків усіх алергіків страждають від специфічної реакції саме на пилок рослин. Пора цвітіння дерев або трав перетворюється для них на період страждань", - розповідають медики.

Пояснюється, що причиною тому є збій у роботі імунної системи. Вона починає сприймати безпечні речовини як загрозу, і внаслідок цього організм видає специфічну реакцію.

Як розпізнати алергію

Існує низка симптомів, які допоможуть зрозуміти, чи дійсно ви страждаєте від алергії, а саме:

Чхання. При алергії напади чхання тривають день за днем без очевидної причини за відсутності нежиті як такої.

Нежить (ринорея). При алергії виділення з носа зазвичай прозорі і водянисті, тоді як при простуді вони зазвичай жовтуваті і густіші.

Закладений ніс. При алергії слизова оболонка носової порожнини запалюється і товстішає, викликаючи закупорку носового каналу. Це призводить до порушення нормального відтоку слизу або навіть повністю його блокує.

Свербіння шкіри. Алергія - часта причина виникнення свербіння шкіри. Кропив’янка - безліч маленьких висипань на шкірі. Зазвичай триває декілька днів. Атопічний дерматит виникає в ранньому дитинстві. Триває захворювання роками, з раптовими загостреннями і періодами ремісії (полегшеннями).

Свербіж в очах. Якщо у вас алергія, свербіж в очах виникає без зовнішньої причини. Цей стан може продовжуватись тижнями. Повіки зазвичай бувають червоними і опухають.

Медики застерігають - якщо перераховані симптоми стали турбувати вас частіше і тривають більше звичайного, зверніться до спеціаліста: алерголога чи імунолога.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про способи полегшення симптомів сезонної алергії.

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