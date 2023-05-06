Как распознать аллергию: медики объяснили, на что обратить внимание

Каждый пятый человек в мире страдает аллергией. Вскоре, по прогнозам специалистов, от аллергии будет страдать половина всего человечества, в Украине же этим недугом болеет около 10 миллионов человек.
О том как распознать аллергию объяснили в ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ" , передает РБК-Украина.
"Аллергию может вызвать и обычная пыль, и даже солнечные лучи. Но 50 процентов всех аллергиков страдают от специфической реакции именно на пыльцу растений. Пора цветения деревьев или трав превращается для них в период страданий", - рассказывают медики.
Объясняется, что причиной этого является сбой в работе иммунной системы. Она начинает воспринимать безопасные вещества как угрозу, и в результате организм выдает специфическую реакцию.
Существует ряд симптомов, которые помогут понять, действительно ли вы страдаете от аллергии, а именно:
Медики предостерегают - если перечисленные симптомы стали беспокоить вас чаще и продолжаются больше обычного, обратитесь к специалисту: аллергологу или иммунологу.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения рассказали о способах облегчения симптомов сезонной аллергии.
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