Як розпізнати алергію: медики пояснили, на що звернути увагу
Кожна п’ята людина у світі страждає на алергію. Невдовзі, за прогнозами фахівців, від алергії потерпатиме половина всього людства, в Україні ж на цю недугу хворіє близько 10 мільйонів людей.
Про те як розпізнати алергію пояснили в ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ", передає РБК-Україна.
"Алергію може спричинити і звичайна пилюка, і навіть сонячне проміння. Але 50 відсотків усіх алергіків страждають від специфічної реакції саме на пилок рослин. Пора цвітіння дерев або трав перетворюється для них на період страждань", - розповідають медики.
Пояснюється, що причиною тому є збій у роботі імунної системи. Вона починає сприймати безпечні речовини як загрозу, і внаслідок цього організм видає специфічну реакцію.
Як розпізнати алергію
Існує низка симптомів, які допоможуть зрозуміти, чи дійсно ви страждаєте від алергії, а саме:
- Чхання. При алергії напади чхання тривають день за днем без очевидної причини за відсутності нежиті як такої.
- Нежить (ринорея). При алергії виділення з носа зазвичай прозорі і водянисті, тоді як при простуді вони зазвичай жовтуваті і густіші.
- Закладений ніс. При алергії слизова оболонка носової порожнини запалюється і товстішає, викликаючи закупорку носового каналу. Це призводить до порушення нормального відтоку слизу або навіть повністю його блокує.
- Свербіння шкіри. Алергія - часта причина виникнення свербіння шкіри. Кропив’янка - безліч маленьких висипань на шкірі. Зазвичай триває декілька днів. Атопічний дерматит виникає в ранньому дитинстві. Триває захворювання роками, з раптовими загостреннями і періодами ремісії (полегшеннями).
- Свербіж в очах. Якщо у вас алергія, свербіж в очах виникає без зовнішньої причини. Цей стан може продовжуватись тижнями. Повіки зазвичай бувають червоними і опухають.
Медики застерігають - якщо перераховані симптоми стали турбувати вас частіше і тривають більше звичайного, зверніться до спеціаліста: алерголога чи імунолога.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про способи полегшення симптомів сезонної алергії.
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