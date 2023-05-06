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Как распознать аллергию: медики объяснили, на что обратить внимание

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Киев, Суббота 06 мая 2023 11:04
Как распознать аллергию: медики объяснили, на что обратить внимание Фото: медики объяснили, как распознать аллегрию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Каждый пятый человек в мире страдает аллергией. Вскоре, по прогнозам специалистов, от аллергии будет страдать половина всего человечества, в Украине же этим недугом болеет около 10 миллионов человек.

О том как распознать аллергию объяснили в ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ" , передает РБК-Украина.

"Аллергию может вызвать и обычная пыль, и даже солнечные лучи. Но 50 процентов всех аллергиков страдают от специфической реакции именно на пыльцу растений. Пора цветения деревьев или трав превращается для них в период страданий", - рассказывают медики.

Объясняется, что причиной этого является сбой в работе иммунной системы. Она начинает воспринимать безопасные вещества как угрозу, и в результате организм выдает специфическую реакцию.

Как распознать аллергию

Существует ряд симптомов, которые помогут понять, действительно ли вы страдаете от аллергии, а именно:

  • Чиханье. При аллергии приступы чихания продолжаются изо дня в день без очевидной причины при отсутствии насморка как такового.
  • Насморк (ринорея). При аллергии выделения из носа обычно прозрачны и водянисты, тогда как при простуде они обычно желтоватые и более густые.
  • Заложенный нос. При аллергии слизистая носовой полости воспаляется и толстеет, вызывая закупорку носового канала. Это приводит к нарушению нормального оттока слизи или даже полностью его блокирует.
  • Зуд кожи. Аллергия - частая причина возникновения зуда кожи. Крапивница - множество маленьких высыпаний на коже. Обычно длится несколько дней. Атопический дерматит возникает в раннем детстве. Продолжается заболевание годами, с внезапными обострениями и периодами ремиссии (облегчениями).
  • Зуд в глазах. Если у вас аллергия, зуд в глазах появляется без внешней причины. Это состояние может длиться неделями. Веки обычно бывают красными и опухают.

Медики предостерегают - если перечисленные симптомы стали беспокоить вас чаще и продолжаются больше обычного, обратитесь к специалисту: аллергологу или иммунологу.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения рассказали о способах облегчения симптомов сезонной аллергии.

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