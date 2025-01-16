Як роз'їхатися двом машинам у вузькому дворовому проїзді: поради водіям

Взагалі переміщення авто у так званій житловій зоні регулює п.26 Правил дорожнього руху України. Але він нічого не говорить про пріоритети "сторін", коли дві машини не можуть розминутись у закоркованому транспортом дворі, зустрінувшись капот до капоту у довгому вузькому проїзді. Або, наприклад, коли дві машини не можуть роз’їхатись у повороті чи наввипередки претендують на одне вільне паркомісце.

На жаль, ситуація добре знайома мешканцям багатоповерхівок, водіям таксі, кур’єрам тощо. При тому є звичайна логіка, технічні прийоми та норми поведінки цивілізованої людини, які можуть розрулити такі випадкові непорозуміння.

Як їздити по тісних дворах

Водії-городяни з великим досвідом користуються кількома правилами, які дозволяють усім учасникам дворового затору швидко і у гарному настрої роз’їхатись у своїх справах.

Перш за все пам’ятайте, що у складній ситуації за кермом не можна нервувати, адже саме через це часто трапляються дрібні, але дуже неприємні ДТП;

Майте на увазі, що чим довше дві машини стоятимуть одна проти одної посеред двору, тим більша ймовірність, що обидва авто будуть підперті ззаду іншими колегами. І коли з обох боків збереться по кілька автомобілів, легке непорозуміння перетвориться на справжню проблему;

Подати трохи назад буде більш логічним для того, хто ззаду має більше місця для маневру, або в кого неподалік є "кишеня", де можна заховатись для роз’їзду з зустрічною машиною;

Не правильним буде чекати, що назад здасть той, кому доведеться при тому виїздити задом на проїзну частину вулиці з потоком транспорту – це справді небезпечно;

В наш час треба мати на увазі, що один з водіїв може навідріз відмовлятися виконувати складний маневр (наприклад, задкувати в повороті між двома рядами автівок) через те, що … не вміє цього робити! Навички руху заднім ходом у тісняві навряд чи можна отримати у пересічній автошколі, а спеціальні курси водійської майстерності доступні не всім. Відтак, більш досвідченому водієві тут доведеться проявити джентльменські риси свого характеру і розв’язувати ситуацію за рахунок власної майстерності;

До речі, щодо джентльменства: якщо ви чоловік, у складній ситуації дайте дорогу машині, якою керує жінка;

Якщо у вас кросовер з більш-менш великим кліренсом чи реальний позашляховик, продемонструйте оточуючим позашляхові здібності вашої машини – дайте дорогу дрібним машинкам, заїхавши, наприклад, на бордюр;

Пам’ятайте, що не всі машини на наших шляхах (і у вашому дворі) мають такі начебто поширені опції як камера заднього виду та/або ефективний парктронік. Тобто коли в якоїсь з машин у дворовому заторі такий функціонал присутній, її водієві було б правильно скористатись своїми технологічними перевагами і звільнити проїзд, задкуючи по камерах чи притискуючись до перешкод за їхньою допомогою.

Коротко

Додати вам сміливості в умовах тісних проїздів допоможе вміння впевнено керувати машиною. Отримати додаткові навички допоможуть тренування між конусами та вішками на вільному майданчику – і такий тренінг на кілька вечорів не важко влаштувати власними силами. А в ідеалі було б добре пройти курс навчання в тій чи іншій школі контраварійної підготовки. Це дуже ефективні уроки, які вчать водія відчувати габарити авто до сантиметра і керувати машиною з врахуванням цих сантиметрів без напруження, буквально "на автоматі".