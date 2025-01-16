Как разъехаться двум машинам в узком дворовом проезде: советы водителям

Бывалые водители хорошо знают, что не все дорожные ситуации можно решить с помощью главного закона дорог - Правил дорожного движения. Яркий пример тому - маневры в тесных дворах. Что делать, чтобы не нервничать каждый раз при попадании в тесные проезды жилой зоны?
Об основных правилах езды в условиях тесных дворов многоэтажек и парковок читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, Autocentre и "Энергия движения".
Вообще перемещение авто в так называемой жилой зоне регулирует п.26 Правил дорожного движения Украины. Но он ничего не говорит о приоритетах "сторон", когда две машины не могут разминуться в закупоренном транспортом дворе, встретившись капот к капоту в длинном узком проезде. Или, например, когда две машины не могут разъехаться в повороте или наперегонки претендуют на одно свободное паркоместо.
К сожалению, ситуация хорошо знакома жителям многоэтажек, водителям такси, курьерам и тому подобное. При этом есть обычная логика, технические приемы и нормы поведения цивилизованного человека, которые могут разрулить такие случайные недоразумения.
Водители-городские жители с большим опытом пользуются несколькими правилами, которые позволяют всем участникам дворового затора быстро и в хорошем настроении разъехаться по своим делам.
Добавить вам смелости в условиях тесных проездов поможет умение уверенно управлять машиной. Получить дополнительные навыки помогут тренировки между конусами и вешками на свободной площадке - и такой тренинг на несколько вечеров не трудно устроить собственными силами. А в идеале было бы хорошо пройти курс обучения в той или иной школе контраварийной подготовки. Это очень эффективные уроки, которые учат водителя чувствовать габариты авто до сантиметра и управлять машиной с учетом этих сантиметров без напряжения, буквально "на автомате".
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