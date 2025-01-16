Как разъехаться двум машинам в узком дворовом проезде: советы водителям

Вообще перемещение авто в так называемой жилой зоне регулирует п.26 Правил дорожного движения Украины. Но он ничего не говорит о приоритетах "сторон", когда две машины не могут разминуться в закупоренном транспортом дворе, встретившись капот к капоту в длинном узком проезде. Или, например, когда две машины не могут разъехаться в повороте или наперегонки претендуют на одно свободное паркоместо.

К сожалению, ситуация хорошо знакома жителям многоэтажек, водителям такси, курьерам и тому подобное. При этом есть обычная логика, технические приемы и нормы поведения цивилизованного человека, которые могут разрулить такие случайные недоразумения.

Как ездить по тесным дворам

Водители-городские жители с большим опытом пользуются несколькими правилами, которые позволяют всем участникам дворового затора быстро и в хорошем настроении разъехаться по своим делам.

Прежде всего помните, что в сложной ситуации за рулем нельзя нервничать, ведь именно из-за этого часто случаются мелкие, но очень неприятные ДТП;

Имейте в виду, что чем дольше две машины будут стоять друг против друга посреди двора, тем больше вероятность, что оба авто будут подперты сзади другими коллегами. И когда с обеих сторон соберется по несколько автомобилей, легкое недоразумение превратится в настоящую проблему;

Подать немного назад будет более логичным для того, кто сзади имеет больше места для маневра, или у кого неподалеку есть "карман", где можно спрятаться для разъезда со встречной машиной;

Не правильным будет ждать, что назад сдаст тот, кому придется при этом выезжать задом на проезжую часть улицы с потоком транспорта - это действительно опасно;

В наше время надо иметь в виду, что один из водителей может наотрез отказываться выполнять сложный маневр (например, пятиться в повороте между двумя рядами автомобилей) из-за того, что ... не умеет этого делать! Навыки движения задним ходом в тесноте вряд ли можно получить в обычной автошколе, а специальные курсы водительского мастерства доступны не всем. Поэтому более опытному водителю здесь придется проявить джентльменские черты своего характера и решать ситуацию за счет собственного мастерства;

Кстати, насчет джентльменства: если вы мужчина, в сложной ситуации дайте дорогу машине, которой управляет женщина;

Если у вас кроссовер с более-менее большим клиренсом или реальный внедорожник, продемонстрируйте окружающим внедорожные способности вашей машины - дайте дорогу мелким машинкам, заехав, например, на бордюр;

Помните, что не все машины на наших дорогах (и в вашем дворе) имеют такие вроде бы распространенные опции как камера заднего вида и/или эффективный парктроник. То есть когда у какой-то из машин в дворовой пробке такой функционал присутствует, ее водителю было бы правильно воспользоваться своими технологическими преимуществами и освободить проезд, задкуя по камерам или прижимаясь к препятствиям с их помощью.

Вкратце

Добавить вам смелости в условиях тесных проездов поможет умение уверенно управлять машиной. Получить дополнительные навыки помогут тренировки между конусами и вешками на свободной площадке - и такой тренинг на несколько вечеров не трудно устроить собственными силами. А в идеале было бы хорошо пройти курс обучения в той или иной школе контраварийной подготовки. Это очень эффективные уроки, которые учат водителя чувствовать габариты авто до сантиметра и управлять машиной с учетом этих сантиметров без напряжения, буквально "на автомате".