Як російська кібератака на держреєстри вплине на соціальні виплати українцям

Через масштабну російську кібератаку, деякі сервіси державних реєстрів України тимчасово недоступні. Роботи з їх відновлення досі тривають.

Водночас атака на реєстри Міністерства юстиції України не вплинула на проведення виплат для громадян. Частину виплат вже здійснили, іншу - нададуть згідно з графіком.

Незважаючи на кібератаку, січневу допомогу буде проведено вчасно. Виплати для внутрішньо переміщених осіб також будуть нараховані та виплачені відповідно до графіка.

Кібератака 19 грудня

Минулого тижня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на державні реєстри України була здійснена наймасштабніша зовнішня кібератака. Зокрема, росіяни провели атаку для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.

Першочергово через атаку постраждав застосунок "Резерв+". Користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією та некоректну роботу сервісів. Пізніше Міністерство оборони заявило про технічний збій.

Пізніше вебпортал "Дія" повідомив про призупинку реєстрів. У результаті цього, перестали працювати сервіси, пов'язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, реєстрами актів цивільного стану, речових прав і обтяжень рухомого майна.