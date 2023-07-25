Як Росія зривала зернову угоду: ГУР перехопило секретну доповідь для Кремля

Для вищого воєнно-політичного керівництва Росії підготовлено закриту підсумкову доповідь "Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи". Документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки Міноборони України .

Згідно доповіді, так званий "спільний координаційний центр" бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах "зернової угоди".

Зокрема в документі йдеться: "Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби".

Заходи зі зриву "зернової угоди були розбиті на декілька етапів", зазначають в ГУР. На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в "зерновій угоді" з 29.10.22 по 03.11.22. Це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап - заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Ці заходи дозволили росіянам "ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів". Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023 року).

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

У підсумку автори Доповіді повідомляють: "Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

Тож в разі продовження "зернової угоди", росіяни використовуватимуть весь накопичений "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" - частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - йдеться в повідомленні ГУР.

Зернова угода

Минулого тижня у Кремлі заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

В результаті світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за п'ять місяців.