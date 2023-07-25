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Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля

Новина українською →
Украина, Вторник 25 июля 2023 09:28
Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля Фото: ГУР перехватило секретный доклад о срыве Москвой "зернового соглашения" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Для высшего военно-политического руководства России подготовлен закрытый итоговый доклад "О работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации Инициативы". Документ посвящен технологиям, применявшимся для препятствования работе зернового коридора и в итоге приведших к окончательному разрыву соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно докладу, так называемый "совместный координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках "зерновой сделки".

В частности, в документе говорится: "Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

Меры по срыву "зернового соглашения были разбиты на несколько этапов", отмечают в ГУР. На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в зерновой сделке с 29.10.22 по 03.11.22. Это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн. в октябре до 2,6 в ноябре. Следующий этап - меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

Эти меры позволили россиянам "эффективно сдерживать количество следовавших в украинские порты судов и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов". Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов, 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года).

Отдельное внимание было обращено на срыве поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях".

В итоге авторы Доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит при решении подобных задач достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

Так что в случае продления "зернового соглашения", россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву "зернового соглашения" – часть единого заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", - говорится в сообщении ГУР.

Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля

Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля

Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля

Как Россия срывала зерновую сделку: ГУР перехватило секретный доклад для Кремля

Зерновая сделка

На прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зерновой сделки", которая действовала в течение года и позволяла безопасно экспортировать украинское продовольствие из портов Черного моря.

После выхода из "зерновой сделки" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и по области.

Кроме того, российские войска в ночь на 24 июля атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

В результате мировые цены на пшеницу поднялась до самого высокого уровня за пять месяцев.

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Кремль зерновой коридор
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