Як Росія використовує воду для тиску на Україну: пояснення експертів

В умовах повномасштабної війни Росії проти України ця загроза стала ще очевиднішою. Як зазначає український експерт Леонід Бицюра, Україна надзвичайно вразлива через високу залежність від вод Дніпра.

"Ясно, що росіяни просто не дійшли до того, що це також може бути засобом вразливості в українських реаліях. Тому що Україна є абсолютним аутсайдером щодо водності - ми маємо залежність до 50% у використанні води від річки Дніпро", - сказав Бицюра в коментарі РБК-Україна.

Водночас експерт із Німеччини Кай фон Лоссов нагадав, що РФ уже неодноразово використовувала воду як інструмент тиску, як у Криму, так і під час бойових дій в інших регіонах.

"Каховська гребля, звичайно, потрапила в заголовки газет. Це випадок, про який усі знають і який інтенсивно обговорювався. Але також гребля на Київському водосховищі була обстріляна ракетою першого дня, яку відбила українська ППО. Тож питання води вже було на порядку денному. Її також застосували як зброю в Маріуполі, коли місто було відрізане від водопостачання під час облоги", - сказав фон Лоссов.

Експерти переконані, що доступ до води невдовзі може стати однією з ключових причин нових конфліктів у світі - і Україні важливо враховувати цю загрозу у своїй національній безпековій стратегії.