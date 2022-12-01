Як Росія намагається розкрити ППО. Генштаб показав ракету із замінником ядерного заряду

Під час масованої атаки 31 жовтня росіяни вперше застосували ракети, які до цього часу не випускали по Україні. Йдеться про озброєння, спрямоване на скриття протиповітряної оборони та її виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України полковника Миколу Данилюка під час брифінгу.

"Були виявлені фрагменти стратегічних крилатих ракет, які до 31 жовтня 2022 року противником не використовувались. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною частиною", - розповів Данилюк.

За його словами, фрагменти цих ракет були знайдені в с. Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та с. Заставне Львівської.

Встановлено, що знайдені фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55.

"Це радянська ракета, яка призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких завчасно відомі. вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості зі спроможністю огинання рельєфу місцевості", - пояснює Данилюк.

Він зазначив, що зміна в тактиці застосування засобів повітряного нападу, а саме використання крилатих радянських ракет, які споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною зумовлена декількома факторами.

"По-перше - можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української ППО, виснаження її. В той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс "Калібр" спрямовуються на об'єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що підвищує їх ефективність застосування. Іншими словами - запуск цих ракет спрямований на скриття нашої ППО та її виснаження", - розповів Данилюк.

При цьому він звернув увагу, що споряджена ракета конкретним зразком (який було представлено на брифінгу), становить значну загрозу невибіркового ураження. Цьому доказ - останній ракетний удар росіян з Х-55 по житловому будинку. Також це свідчить і про вичерпування у ворога арсеналу крилатих ракет.

Представник Генштабу звернув увагу, що всі без вийнятку виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими серійними номерами. Це свідчити про те, що це можуть бути саме ті ракети, які Україна передала Росії в 1990-х. Що ж до можливості тих ракет нести ядерний заряд, то саме та ракета не контактувала з ядерними елементами.

Фото: Генштаб показав фрагмент ракети із замінником ядерного заряду, яку росіяни використали проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали що Росія запустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", але перед цим вийняла з неї ядерну боєголовку.

Додатково

Варто зазначити, що Х-55 - це радянська ракета, яка першочергово розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка).

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