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Как Россия пытается вскрыть ПВО. Генштаб показал ракету с заменителем ядерного заряда

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 12:37
Как Россия пытается вскрыть ПВО. Генштаб показал ракету с заменителем ядерного заряда
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированной атаки 31 октября россияне впервые применили ракеты, которые до этого времени не выпускали по Украине. Речь идет о вооружении, направленном на вскрытие противовоздушной обороны и ее истощение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Николая Данилюка во время брифинга.

"Были обнаружены фрагменты стратегических крылатых ракет, которые до 31 октября 2022 г противником не использовались. Особенностью обнаруженных крылатых ракет было то, что они были снаряжены не взрывоопасной частью", - рассказал Данилюк.

По его словам, фрагменты этих ракет были обнаружены в с. Субич и Княжполь в Хмельницкой области и с. Заставное Львовской.

Установлено, что найденные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55.

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